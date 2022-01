"Halt's Maul": Andrej Mangold wird wegen Kritik an Dschungel-Tara beleidigt

Mit dieser Reaktion hat Andrej Mangold offenbar nicht gerechnet. Eigentlich wollte er sich nur zu der seltsamen Beziehung von Tara Tabitha und Filip Pavlovic äußern. Doch dann wird er über den Instagram-Account der Österreicherin übel beschimpft - und er ist nicht der einzige.

Wer führt aktuell eigentlich den Instagram-Account von Tara Tabitha? Während das österreichische TV-Sternchen im Dschungelcamp sitzt, wird ihre Seite von einem Vertrauten betreut. Doch diese Person soll nicht so pfleglich mit den Followern umgehen, wie Andrej Mangold jetzt zeigt. Er wurde übel beschimpft.

Andre Mangold wird von Tara Tabithas Instagram-Betreuer beschimpft

Der Ex-Bachelor äußerte sich am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story zum Dschungelcamp. Dabei sprach er auch über das angespannte Verhältnis zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlović: "Für sie ist das total schwierig. [...] Ihr könnt doch ganz normal befreundet sein." Für den Betreuer von Taras Instagram-Profil war diese Aussage wohl zu viel, denn er feuerte direkt zurück.

"Ach halt doch dein Maul", lautete die Nachricht an Andrej Mangold, die dieser in seiner Story veröffentlichte. Diese Reaktion fand der ehemalige Basketballspieler etwas übertrieben und schrieb direkt an Tara Tabitha gerichtet: "Leider hast du dir wohl mit der Person, die deinen Account verwaltet, keinen Gefallen getan."

Auch weitere Promis werden für Tara Tabithas Instagram-Account blockiert

Die Beschimpfungen gingen jedoch weiter, wie Andrej Mangold in seiner Story zeigte. Er wurde von dem Vertrauten von Tara als "Loser" und "Mini Dick" bezeichnet. Davon ließ sich der Ex-Bachelor jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortete: "Ich hoffe, Tara bekommt nicht einen allzu großen Schock, wenn sie rauskommt und ihr Handy zurück hat. Da läuft wohl einiges schief gerade!"

Andrej Mangold ist allerdings nicht der einzige, dem dieses Verhalten von Taras Instagram-Betreuer aufgefallen ist. Auch Mischa Mayer, der 2020 bei "Promi Big Brother" zu sehen war, wurde auf der Social-Media-Plattform für ihren Account blockiert. Seine Freundin erklärte dazu lachend: "Leute, warum blockiert Tara gerade alle möglichen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen? [...] Irgendjemand sollte der Person, die Taras Account führt, mal ganz schnell das Handy wegnehmen. Wenn sie rauskommt, wird einfach jeder blockiert und beleidigt sein."