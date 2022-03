Gottschalk gibt Einblick über süffige Wein-Dates mit Jauch: "Ein anderer Mensch"

Eine lose Zunge hat Thomas Gottschalk auch ohne einen Tropfen Alkohol. Bei seinem Freund Günther Jauch würde das anders aussehen, gibt die "Wetten, dass..?"-Legende zu. Nach ein paar Weingläsern sei der Quiz-Moderator "ein anderer Mensch", meint Gottschalk lächelnd.

Thomas Gottschalk brauche keine Tropfen Alkohol, damit sich die Zunge löst, verrät der 71-jährige Showmaster.

Thomas Gottschalk: Eigener Wein bei Netto für 7 Euro

Gottschalk plaudert aktuell so gern über Weine, weil er mit Winzer Guido Gottwald und dem Discounter Netto einen Rotwein ("Easy Red – Wetten der schmeckt?", 6,99 Euro.) herausgebracht hat. Die sympathische TV-Legende weiß, dass ein Weinpapst bei Netto "wohl keinen Wein kaufe", dennoch will er seinen gegorenen roten Traubensaft dem Publikum schmackhaft machen. "Man muss manchmal auch bei einem bezahlbaren Wein den Mut haben zu sagen, dass er einem schmeckt. Und nicht jeder teure Rotwein trifft meinen Geschmack", so Thomas Gottschalk zu "Bunte".

Günther Jauch sei nach einer Weinflasche ein anderer Mensch, so Gottschalk

Über seine Trinkgewohnheiten sagt Gottschalk in "Bunte": "Ich bin kein großer Trinker. Ich rede ja nüchtern schon so viel wie andere betrunken. Ich brauche keinen Wein, um die Zunge zu lösen. Mein Freund Günther Jauch ist nach einer Flasche Wein ein anderer Mensch. Ich nicht. Ich trinke aber auch sehr in Maßen, weil ich Angst habe, die Kontrolle zu verlieren und dann noch mehr dummes Zeug zu reden."

Thomas Gottschalk wird im Herbst 2022 wieder eine reguläre Ausgabe der Kult-Sendung "Wetten, dass..?" moderieren, das gab das ZDF erst kürzlich bekannt. Eine Ausgabe pro Jahr seien 2022 und 2023 im Programm geplant, so der Mainzer Sender.