Heidi Klum und Bill Kaulitz: Gesamten Wodka-Vorrat im Flieger geleert

Ein Topmodel mit Zigarette und Drink in der Hand? Für viele kaum vorstellbar, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Bill Kaulitz hat jetzt ausgeplaudert, dass er mit Schwägerin Heidi Klum einmal den kompletten Wodka-Vorrat im Flugzeug weggetrunken hat.

Eine feuchtfröhliche Party über den Wolken - davon hat jetzt Bill Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtet. Darin plaudert der Sänger mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz (Ehemann von Heidi Klum) über sein Promi-Leben und seinen Alltag in Los Angeles.

Flugangst: Heidi Klum bestellt Wodka – und Spargel

In der neuesten Ausgabe hatte der 32-Jährige eine witzige Anekdote im Gepäck. Auf einem Flug mit Heidi Klum (48) hat er seine Schwägerin ganz besonders launig erlebt. Da sie an Flugangst leide, habe sie diese geschickt ausblenden wollen, berichtete Bill. Man orderte so lange süffige Drinks beim Personal im Flieger, bis der Wodka-Vorrat komplett geleert war.

Alkohol im Flugzeug: Wodka-Vorrat leergetrunken

"Ich weiß noch, dass die wirklich zu uns meinten: 'Wodka – da haben Sie alles ausgetrunken leider'", witzelte Bill Kaulitz. Und weil bekanntlich nach dem Schwips der Hunger kommt, bestellte Klum auch noch Essen. "Heidi hatte dann richtig Hunger und meinte: 'Komm, ich will noch 'nen Spargel haben' und hat sich dann Spargel bestellt", erzählte der 32-Jährige weiter.

Schon in einer anderen Podcast-Folge berichteten die Kaulitz-Brüder, dass Topmodel Heidi Klum an Flugangst leide. Sie wähle statt Propellermaschine auch schon mal eine Fähre – trotz längerer Reisezeit.