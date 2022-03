Günther Jauch restauriert Friedenskirche in Potsdam - dort heiratete er Ehefrau Thea

2006 heiratete RTL-Moderator Günther Jauch in der Friedenskirche in Potsdam seine große Liebe Thea. Jetzt hat der TV-Star das Schicksal seiner Hochzeitskirche selbst in die Hand genommen. Er hat für die Restaurierung des Gotteshauses gespendet.

01. März 2022 - 08:39 Uhr | AZ/(dr/spot)

Gemeinsame öffentliche Auftritte sind selten geworden: Günther und Thea Jauch © dpa/Jens Kalaene