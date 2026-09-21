Mega-Stimmung am Gay Sunday in der Bräurosl. Aber ein geheimer Starauftritt am Sonntagabend bringt das Festzelt zum Kochen. Heidi Klum überrascht vor Tausenden mit einem launigen Auftritt – samt wichtiger Botschaft.

Der erste Wiesn-Sonntag ist traditionell der Gay Sunday in der Bräurosl. Normalerweise wollte sich Münchens OB Dominik Krause diesen Termin nicht entgehen lassen, doch Kreislaufprobleme machten dem Münchner Stadtoberhaupt einen Strich durch die Rechnung. Statt Party in der Bräurosl stand plötzlich Ausruhen auf der heimischen Couch auf dem Programm.

Heidi Klum singt und appelliert: "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle"

Dort verpasste er dann auch einen ganz besonderen Auftritt, mit dem am Sonntagabend keiner der Tausenden von Besuchern gerechnet hatte.

Um 20 Uhr war Schichtwechsel auf der Bühne und die Kapelle die Karolinenfelder machte Platz für die Partyband Volxxbeat. Und die durften an diesem Abend einen ganz besonderen Stargast im Zelt begrüßen.

Heidi Klum schaute bei den Wirten Franziska und Peter Reichert vorbei. © Jan Sauer/Bräurosl

Überraschungsauftritt von Heidi Klum in der Bräurosl

Unter dem tosenden Applaus der Feiernden stand plötzlich TV-Moderatorin Heidi Klum (53) im rosa Dirndl auf der Bühne. Das Supermodel ergriff allerdings das Mikrofon nicht, um Werbung für die nächste Staffel von "Germany’s next Topmodel" zu machen, deren Dreh kürzlich in München begonnen hat.

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Vielmehr begeisterte die 53-Jährige die Bräurosl-Gäste mit ihren Sangeskünsten und bot eine Performance des 80er-Jahre-Hits "Sunglasses at Night" von Corey Hart. Dieses Lied sang Heidi Klum, mit Unterstützung von DJ Tiësto, vor zwei Jahren ein und nutzte diese Coverversion als Titelsong für die damalige GNTM-Staffel.

Heidi Klum singt live beim Gay Sunday in der Bräurosl

Es war ein absoluter Geheimplan: Alles sollte perfekt laufen, und erst in letzter Sekunde sollten die über 8000 Zeltgäste von Heidi Klums Anreise und ihrem Auftritt erfahren. Die Abendzeitung weiß: Die Überraschung ist gelungen!

Besucher quittieren Liveauftritt mit Beifall und "Heidi, Heidi"-Rufen

Für ihre Darbietung erntete die 53-Jährige reichlich Beifall und "Heidi, Heidi, Heidi"-Rufe der Bräurosl-Besucher.

Mit den Worten "Bleibt laut, bleibt stark. Ich liebe euch alle. Be safe!", verabschiedete sich Heidi Klum wieder von der Bühne und beendete den überraschenden Geheim-Auftritt an der Seite der Bräurosl-Wirte Franziska und Peter Reichert. Was für ein prominentes, starkes und unterstützendes Zeichen!

Starke, erfolgreiche Frauen: Wiesn-Wirtin Franziska Reichert und Heidi Klum © Jan Sauer/Bräurosl

Für die TV-Moderatorin war es der erste Besuch der diesjährigen Wiesn. Den Eröffnungssamstag hatte Heidi Klum noch ausgelassen. Dafür feierte sie am Donnerstag im Münchner Hofbräuhaus mit rund 900 Gästen ihr "HeidiFest" als Wiesn-Warm-up.

"Heidi, Heidi, Heidi"-Rufe folgen nach dem Auftritt © Jan Sauer/Bräurosl

Heidi Klums Tochter am Sonntag auch auf dem Oktoberfest

Bereits am Sonntagmittag ist Heidi Klums Tochter Leni auf dem Oktoberfest gewesen. Sie schunkelte mit Dr. Luise Berger und Tochter Eleonora (Doc Berger Effect) und vielen weiteres Promis in der Heimer-Entenbraterei von Wiesn-Wirt Ignaz Schmid.