Geächtet und finanziell angeschlagen: Janina Youssefian ist die größte Dschungelcamp-Verliererin

Janina Youssefian (39) zählte anfangs zu den bekanntesten Kandidaten des Dschungelcamp 2022. Doch mittlerweile wird sie nach einem rassistischen Verbal-Ausfall geächtet, von RTL auch komplett ignoriert. Das wird noch weitere (finanzielle) Folgen haben, wie Branchen-Experten vermuten.

Als "Das Teppichluder" wurde Janina Youssefian vor 20 Jahren berühmt. Sie war die Affäre von Pop-Titan Dieter Bohlen und profitierte lange vom Image. Zwar kritisierte Janina im Dschungelcamp, wie diskriminierend dieser Stempel für sie gewesen sei, allerdings haben sich Ruhm und Aufmerksamkeit auch gelohnt und ausgezahlt. Janina Youssefian war längst ein TV-Sternchen, das Zuschauer vor die Bildschirme lockte.

Janina Youssefians Dschungel-Teilnahme wird zum Fiasko

Die Krönung ihrer TV-Karriere sollte die Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" werden – samt hoher Gage und Folgeaufträgen durch gestiegenen Marktwert. Doch es kam ganz anders...

Dschungelcamp: Rassistische Äußerung zu Linda Nobat

Im Streit mit Linda Nobat äußerte sich Janina Youssefian rassistisch. Ihre Verbal-Entgleisung hatte sofort Konsequenzen: Die entsetzten Mitcamper forderten eine Entschuldigung und die Show-Macher setzten sie direkt vor die Camp-Tür. Rauswurf!

Janina Youssefian ist nicht mehr bei "Ich bin ein Star" zu sehen

Die Gage ist futsch, sogar im Luxushotel der Kandidaten durfte Janina Youssefian nicht mehr wohnen und musste abreisen. Mittlerweile ist das Ex-Teppichluder wieder in Deutschland, Janina wird nicht mehr Teil der "Ich bin ein Star"-Produktion sein: Kein Auftritt im Finale, kein Mitwirken beim "Wiedersehen". Janina Youssefian wird geächtet - und das wird offenbar andauern, sagen zwei Branchen-Experten.

Wird Janina Youssefian nie wieder im TV zu sehen sein?

Promi-Manager Markus Krampe (betreut aktuell Michelle) sieht die 39-Jähige als "die größte Verliererin". Zu "Bild" sagte er: "Eins ist sicher: Sie wird sicher nicht mehr in großen TV-Sendungen stattfinden. Wenn du so unsouverän reagierst, dann hast du in der Öffentlichkeit nichts mehr zu suchen.“

Finanzielle Einbußen: Wer will noch mit dem Ex-"Teppichluder" zusammenarbeiten?

Außerdem werde Janina Youssefian nach dem Rassismus-Skandal im Dschungelcamp finanziellen Schaden davontragen, vermutet Medien-Profi Engin Cömert. Der Manager von Ex-DSDS-Star Menderes, der 2016 die Dschungelkrone holte, sagte in "Bild" über Janina: "Finanziell wird sie auch große Einbußen haben! Sie ging in den Dschungel, um dort mit den Vorurteilen über sie aufzuräumen – und dann hat sie mit zwei Sätzen ihr komplettes Image zerstört und zugleich ihre Gage verloren. Sie werden wir so schnell nicht mehr wiedersehen." Ebenso werde sich das auf Werbepartner auswirken. Keine Marke möchte mit rassistischen Äußerungen seines Testimonials in Verbindung gebracht werden.

Janina Youssefian wird das mittlerweile selbst erkannt haben. Sie hat sich für ihren schlimmen Ausfall entschuldigt. Immerhin...