Faisal Kawusi offenbart Drogen-Rückfall: "Ich habe wieder angefangen zu kiffen"

Auf Instagram gibt Faisal Kawusi aktuell sehr private Einblicke in sein Seelenleben und veröffentlicht Auszüge aus seinem Tagebuch. Dabei geht es auch um den derben Witz, den er vor knapp einem Jahr über ein Opfer von K.o.-Tropfen gemacht hatte. Welche Folgen das für den Komiker hatte, hat er jetzt offenbart.

Faisal Kawusi ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit einem geschmacklosen Witz seine eigene Karriere selbst zerstören kann. Nachdem der Komiker einen derben Spruch über ein Opfer von K.o.-Tropfen gemacht hatte, erlebte er einen gigantischen Shitstorm, von dem er sich bis heute nicht erholt hat. Es folgten Auftritte bei Stern-TV und Kurt Krömers Sendung "Chez Krömer", in denen er halbherzig Reue zeigte und versuchte, sein Verhalten zu erklären. Jetzt gibt der 31-Jährige einen Einblick, wie es ihm damals ging und welche persönlichen Folgen der Skandal für ihn hatte.

Nach Skandal-Spruch: Faisal Kawusi wurde "beleidigt" und "bedroht"

Auf Instagram hat Faisal Kawusi Ausschnitte seines Tagebuchs veröffentlicht. Im mittlerweile fünften Teil nimmt er Bezug auf den Eklat um seinen misslungenen Witz und bezeichnet die Aktion als "Kommentar mit Folgen". "Es war im negativsten Sinne überwältigend. Partner waren verärgert, Shows wurden abgesagt, Menschen haben sich von mir distanziert", schreibt er darüber. Der Komiker berichtet außerdem, er sei "beleidigt" und "bedroht" worden. "Gefühlt wurde ich vom halben Land gemobbt."

Marihuana-Rückfall bei Faisal Kawusi: "Ich wollte den Schmerz einfach nur vergessen"

Doch der vermeintliche "Gag", wie Faisal Kawusi den geschmacklosen Kommentar bezeichnet, hatte für den Künstler nicht nur berufliche, sondern auch private Folgen. Aufgrund seiner Machtlosigkeit über das Geschehene habe er einen Drogen-Rückfall erlitten. "Ich habe wieder angefangen zu kiffen, weil ich den Schmerz einfach nur vergessen wollte." Mit diesem Geständnis will sich der 31-Jährige nicht rechtfertigen oder als Opfer darstellen, wie er betont. "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten."

Kritiker schimpfen gegen Faisal Kawusi: "Keinerlei Reflexion"

Während seine Fans ihn für seine Offenheit feiern, nehmen andere Follower den Tagebucheintrag nicht sonderlich ernst. "Läuft wohl nicht mehr so gut mit der Karriere", schreibt ein Kritiker in den Kommentaren. Ein weiterer erklärt: "Lese viel Erklärungsversuch und keinerlei Eingeständnis und Reflexion, wo das herkommen mag, was passiert ist. Am Ende zu schreiben, Verantwortung würde übernommen werden, ohne es jemals gemacht zu haben (öffentlich), ist irgendwie ne Nummer für sich."

Ob Faisal Kawusi nochmal einen Fuß in die TV-Branche bekommen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass Sat.1 bereits 2022 betont hat, künftig nicht mehr mit dem Comedian zusammenarbeiten zu wollen. Auch RTL hat sich von ihm distanziert. Allerdings haben sich Promi-Freunde wie Oliver Pocher und Joyce Ilg hinter den 31-Jährigen gestellt und verteidigen ihn auch weiterhin.