Nach Eklat bei "Chez Krömer": Faisal Kawusi äußert sich zu Skandal-Sendung

Das Aufeinandertreffen von Faisal Kawusi und Kurt Krömer in der rbb-Sendung "Chez Krömer" sorgte für mächtig Wirbel, der Gastgeber verließ die Show noch vor dem Ende. Auf Instagram hat Kawusi zu dem Eklat Stellung bezogen.

"Wir haben bis jetzt, inklusive dir, nur Ar***geigen hier gehabt!" Mit dieser heftigen Ansage verabschiedete sich Kurt Krömer in seiner Sendung "Chez Krömer" von seinem Gast Faisal Kawusi – und TV-Deutschland hat einen neuen Skandal gefunden. Der Comedian wollte seinen Kollegen eigentlich noch vor Ende aus der Show werfen, trat dann aber selbst den Rücktritt an und ließ seinen geladenen Gast einfach sitzen. Faisal Kawusi hat sich inzwischen zu dem Auftritt zu Wort gemeldet.

Kurt Krömer provoziert Faisal Kawusi

Bereits zu Beginn machte Kurt Krömer keinen Hehl daraus, was er von dem skandalumwitterten Entertainer hält. Faisal Kawusi hatte sich in der Vergangenheit mit Lästereien über seinen ehemaligen Arbeitgeber Sat.1 und einem derben Spruch über K.o.-Tropfen selbst ins Aus geschossen. Auch bei "Chez Krömer" wollte sich der 31-Jährige seine Verfehlungen nicht wirklich eingestehen, was den Gastgeber zunehmend wütender machte – es folgte ein uncharmanter Abgang von Krömer.

Faisal Kawusi rechnet mit Kurt Krömer ab: "Er war herablassend"

Auf Instagram hat Faisal Kawusi auf den Eklat reagiert und seine Fans nach deren Meinung gefragt. Einige stellten sich hinter den Comedian und fanden den Auftritt von Kurt Krömer "maßlos und unverhältnismäßig". Kawusi selbst erklärt dazu: "Er war auf jeden Fall sehr herablassend." Die Reaktion des "Chez Krömer"-Gastgebers könne er nicht nachvollziehen, wie er weiter schreibt. "Er hat selbst schon immer harte Sprüche gebracht und dafür habe ich ihn gefeiert. Aber was genau er an mir gehasst hat, habe ich nicht ganz verstanden." Er habe versucht, "eine Ebene" mit Kurt Krömer zu finden, doch dieser sei sehr "feindselig" gewesen.

Doch nicht alle Follower verteidigen Faisal Kawusi. "Was du zum Thema Depression gesagt hast, war unfassbar beschämend", schreibt ein Kritiker. Der 31-Jährige hatte in der Show zu seinem Komiker-Kollegen gesagt: "Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und sagt: 'Du bist ein Menschenhasser, weil du dich über Depression lustig machst.'" Kurt Krömer litt in der Vergangenheit selbst an einer Depression und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Diese Kritik will Kawusi jedoch nicht annehmen und erklärt: "Nur weil du Depressionen hast, darfst du nicht jeden behandeln, wie du Bock hast."

Kurt Krömer stellt rbb-Sendung "Chez Krömer" ein

Nach dem Auftritt bei "Chez Krömer" dürfte klar sein, dass aus den beiden Entertainern in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden. Kurt Krömer scheint aus diesem Eklat selbst Konsequenzen gezogen zu haben, denn seine rbb-Sendung wurde danach überraschend eingestellt. Bereits zum Abschied der Skandal-Folge hatte er dazu gesagt: "Heute ist der Tag, wo ich glaube (...), dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke." Das hat er mit der Absetzung offenbar auch getan.