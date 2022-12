Ochsenknecht, Söder-Tochter und Co.: Promis lassen sich von "Jürgen Höllers Power-Days" mitreißen

Geballte Promi-Power bei "Jürgen Höllers Power-Days" in München: Star-Designer Philipp Plein und Unternehmer Georg Kofler begeisterten die Fans in der Olympiahalle – und Gloria-Sophie Burkandt, Jimi Blue Ochsenknecht, Peyman Amin und Verena Ofarim waren unter den Gästen!

In der Münchner Olympiahalle fanden nach dreijähriger Pause endlich wieder die "Jürgen Höller Power-Days" statt. Ein zweitägiges Event der Superlativ – auch dieses Mal wieder mit zahlreichen Prominenten! Jürgen Höller, der als DER Erfolgs- und Motivationstrainer Europas gilt, konnte am Sonntag in der Olympiahalle – nach Stargästen wie Oliver Kahn, Arnold Schwarzenegger und Dieter Bohlen in den Vorjahren – den international erfolgreichen Designer Philipp Plein live "on stage" begrüßen.

Promi-Gäste lassen sich von Motivationstrainer mitreißen

Somit wehte dieses Mal auch ein sehr stylisher Wind durch die Olympiahalle. Aus der Wirtschaft begeisterte Manager, Unternehmer und Investor Dr. Georg Kofler ("Die Höhle der Löwen") die Teilnehmer. Und zu den Gästen im Publikum zählten u.a. Model Gloria-Sophie Burkandt (Tochter von Markus Söder), Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Model-Agent Peyman Amin, Designerin Verena Ofarim, Schauspieler Adrian Can und Designerin Anja Gräfin von Keyserlingk. Power pur!

Philipp Plein: "Ich bin superhappy, heute hier zu sein"

Philipp Plein kam gegen 19 Uhr auf die Bühne und bekam jede Menge Applaus und Standing Ovations von den Zuschauern. Der gebürtige Münchner hat mittlerweile Stores rund um den Globus, unzählige (Hollywood-)Stars lieben seine meist glitzernden Kreationen und er hat weltweit eine riesengroße Fan-Gemeinde – allein rund 2,8 Millionen Follower bei Instagram. "Ich bin superhappy, heute hier zu sein", sagte er dem begeisterten Publikum. "Ich bin in München geboren, in der Innenstadt, und es ist schön, "back home" zu sein."

Model Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, kam am Sonntagabend vorbei und freute sich über das Weidersehen mit dem Mode-Designer: "Ich habe für Philipp Plein gemodelt. Ich hatte letztes Jahr im September bei seiner Fashion Show in Mailand mein Debüt auf dem Laufsteg."

Georg Kolfer: "Ich spüre hier eine großartige Aufbruchsstimmung"

Viel Beifall gab es auch für den Auftritt von Dr. Georg Kofler. Er erzählte auf der Bühne seine persönliche Erfolgsstory und erklärte den Gästen, wie man Marktführer wird und wie man mit Niederlagen, Ängsten und Verlusten umgeht: "Ich bin heute gerne gekommen, um über Unternehmertum zu sprechen. Ich spüre hier eine großartige Aufbruchsstimmung und auch unternehmerische Stimmung. Es sind alles Menschen, die etwas anpacken und sich in ihrem Leben weiterentwickeln wollen", lobte er.