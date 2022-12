Vergleich mit Helene Fischer: Vanessa Mai rastet in neuer Show aus

In ihrer neuen Quiz-Sendung "Not Mai Show" tritt Vanessa Mai an der Seite von Tim Bendzko an. Die von einer KI entworfenen Aufgaben haben Vanessa zum Fluchen gebracht.

04. Dezember 2022 - 16:37 Uhr | AZ

Die Bildkombo zeigt Helene Fischer und Vanessa Mai (Archivfotos). © dpa