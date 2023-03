Jasmin Tawil aus Psychiatrie entlassen: Vater soll helfen, ihr Kind zurückzuholen

Nach mehreren Tagen in einer psychiatrischen Einrichtung auf Costa Rica ist Jasmin Tawil wieder in der Freiheit. Jetzt will die ehemalige GZSZ-Schauspielerin ihr Kind wieder zu sich holen, das aktuell in einem Kinderheim untergebracht ist. Ihr Vater könnte dabei eine tragende Rolle spielen.

Jasmin Tawil ist in Costa Rica mit dem Gesetz in Konflikt geraten und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Inzwischen wurde sie wieder entlassen. (Archivbild)

Festnahme, Einweisung in eine Psychiatrie, Kind weg – Jasmin Tawil hat in den vergangenen Tagen Schreckliches erlebt. Nachdem die Ex-Schauspielerin auf Costa Rica in ein Haus eingebrochen sein soll, wurde sie in einer Klinik untergebracht, ihren Sohn hat sie seither nicht mehr gesehen. Inzwischen wurde sie wieder entlassen und kämpft jetzt darum, den dreijährigen Ocean wieder bei sich zu haben.

Jasmin Tawil kämpft nach Psychiatrieentlassung um ihr Kind: "Ich will meinen Sohn"

Es ist kaum vorstellbar, was Jasmin Tawil in der Psychiatrie erlebt hat – ohne zu wissen, wie es ihrem Sohn geht. "Das war das Schlimmste, was ich miterlebt habe", berichtet sie nach ihrer Freilassung gegenüber . Sie sei an ein Brett gefesselt worden und habe mit 30 weiteren Insassinnen in einem Saal schlafen müssen. Zeit, das Geschehene zu verarbeiten, hat sie aktuell nicht, denn ihr Kind kann sie immer noch nicht in die Arme schließen. "Ich will meinen Sohn", wiederholt die Ex von Sänger Adel Tawil immer wieder und kämpft dabei mit den Tränen.

Anwalt erklärt: Vater von Jasmin Tawil kann "Sorgerecht für das Kind wiedererlangen"

Den Dreijährigen wieder bei sich zu haben, könnte für Jasmin Tawil schwierig werden. Unterstützt wird sie dabei von einem Anwalt, doch eine entscheidende Rolle spielt offenbar ihr Vater. Michael Weber hatte sich nach Bekanntwerden des Psychiatrieaufenthalts seiner Tochter sofort darum bemüht, seinen Enkel Ocean aus dem Kinderheim zu holen. Jasmins Rechtsbeistand erklärt dazu: "Als Erstes setze ich mich mit dem Vater von Jasmin in Verbindung, der in Spanien lebt, denn das ist die Person, die das Sorgerecht für das Kind wiedererlangen kann."

Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin steht bereits mit Michael Weber in Kontakt, der ihr seine volle Unterstützung zusichert. Ob und wann ihr Kind wieder bei ihr sein wird, ist allerdings noch unklar. Für Jasmin Tawil dürfte das trotzdem ein Hoffnungsschimmer sein, ihren Sohn Ocean bald wiederzusehen.