Schock beim Shoppen: Reality-TV-Star Evelyn Burdecki wurde ausgeraubt

Eigentlich wollte Reality-TV-Star Evelyn Burdecki in Düsseldorf nur Shoppen gehen, doch dann kam alles anders: Denn sie wurde ausgeraubt! Am Ende ist das Ganze aber doch noch gut ausgegangen.

Dass Fremde die eigenen Sachen durchwühlen und nach Wertsachen durchsuchen ist für jeden Menschen wohl eine absolute Horrorvorstellung. Umso schlimmer, wenn es dann wirklich passiert.

Täter haben Evelyn Burdecki erst längere Zeit verfolgt

Doch genau dieses Schicksal musste Reality-TV-Star Evelyn Burdecki gerade durchleben, wie sie ihren Followern am Freitag auf Instagram erzählte: "Ich wurde tatsächlich ausgeraubt und es war wirklich, wirklich angsteinflößend, weil die Diebe mich erst einmal eine Zeit lang beobachtet haben." So seien ihr die Täter erst einmal eine Zeit lang mit dem Auto hinterhergefahren und hätten geschaut, was sie macht.

Auf einem Parkplatz angekommen sei sie dann ausgestiegen, um shoppen zu gehen. Kurze Zeit später klingelte ihr Handy und das Display zeigte einen Anruf der Polizei. "Frau Burdecki, kommen sie raus, wir haben gerade einen Mann bei Ihnen im Auto beobachtet, der da rumgekrabbelt ist und auch eine Tasche entwendet hat. Kommen Sie raus", hieß es von den Beamten, wie Burdecki weiter erzählte.

Burdecki ausgeraubt: Diebe erbeuten Bargeld und Wertsachen

"Ich dachte erst, das wäre ein schlechter Scherz und mich will jemand veräppeln. Ich hatte mein Auto natürlich abgeschlossen, aber er hat irgendwie einen Störer mit reingebracht, dass mein Auto nicht abgeschlossen wurde." So endete ein Shopping-Tag nicht mit einigen Sachen mehr, sondern mit einem Verlust von etlichen Wertsachen und einem Haufen Bargeld. - zunächst jedenfalls.

Denn am Ende hatte Evelyn Burdecki Glück im Unglück. Die Polizei konnte den Dieb und einen Komplizen rechtzeitig aufhalten und festnehmen und das Diebesgut der Besitzerin zurückgeben. "Ich durfte meine Tasche dann abholen", so das glückliche TV-Sternchen. Damit ist der Tag für Burdecki zwar vermutlich etwas anders verlaufen als geplant, hatte dann aber doch noch ein Happy End.