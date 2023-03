Festnahme und psychiatrische Klinik: Drama um Jasmin Tawil – jetzt spricht ihr Vater

Ist Jasmin Tawil erneut abgestürzt? Die Schauspielerin soll nach einer Festnahme in Costa Rica in eine psychiatrische Klinik gebracht worden sein. Ihr Vater hat jetzt über den Vorfall gesprochen.

Jasmin Tawil soll in Costa Rica mit dem Gesetz in Konflikt geraten und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sein. (Archivbild)

Große Sorge um Jasmin Tawil: Die Ex-"GZSZ"-Schauspielerin sorgt aktuell mit einer angeblichen Festnahme für Schlagzeilen. Was ist passiert, wo steckt ihr dreijähriger Sohn Ocean und was sagt ihr Vater zu den Vorwürfen?

Augenzeuge berichtet: Jasmin Tawil wurde in Costa Rica festgenommen

Jasmin Tawil soll sich gerade in Costa Rica aufhalten, wo es jetzt offenbar zu einem Eklat mit den örtlichen Behörden gekommen ist. Wie " " berichtet, sei die Ex von Sänger Adel Tawil am Samstag nahe Montezuma festgenommen worden, als sie mit einem Freund im Auto unterwegs war. "Sie hat sich nicht gewehrt, war sehr dünn und wirkte sehr müde", verrät ein Augenzeuge. "Die Beamten waren höflich, aber bestimmt."

Vorwürfe gegen Jasmin Tawil: Diebstahl und Randale

Doch was wird der ehemaligen Schauspielerin eigentlich vorgeworfen? Angeblich habe Jasmin Tawil in Montezuma ohne Erlaubnis fremde Grundstücke betreten und dort geklaut. Außerdem wird ihr vorgeworfen, bei Freunden und in einem Hotel Zimmer verwüstet zu haben. Gegenüber "Bild" streitet die 40-Jährige das allerdings ab.

Wo ist der Sohn von Jasmin Tawil?

Inzwischen soll sich die ehemalige Schauspielerin in einer psychiatrischen Klinik befinden. Ihr Sohn Ocean (3) sei in der deutschen Botschaft auf Costa Rica und werde dort betreut. Er könnte aber bald nach Deutschland gebracht werden, denn der Vater von Jasmin Tawil will sich um den Kleinen kümmern.

Vater von Jasmin Tawil: "Ich bin unendlich traurig"

Michael Weber hat von der Festnahme seiner Tochter erfahren und ist geschockt. "Ich habe seit dem 20. Februar ununterbrochen Kontakt mit dem Konsulat und könnte Ocean eventuell mithilfe des Jugendamtes Berlin dort rausholen", sagt er im Gespräch mit RTL. Das Vorhaben könnte sich jedoch schwierig gestalten. "Problem ist aber, dass er die amerikanische Staatsbürgerschaft hat."

Bis vor zwei Monaten soll er noch mit Jasmin Tawil in Kontakt gestanden haben, doch dann sei sie "in ein tiefes Tal gefallen" sein. "Ich bin unendlich traurig und weiß aktuell nicht, was ich machen soll", erklärt er weiter. Was genau jetzt mit seiner Tochter und seinem Enkel passieren wird, ist noch unklar. Bleibt zu hoffen, dass sich alles noch zum Guten wenden wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jasmin Tawil für Schlagzeilen sorgt. 2019 war sie für einige Monate verschwunden, Freunde und Familie wussten nichts über den Verbleib der Ex-Schauspielerin. Ein Jahr später nahm sie an dem Trash-Format "Promi Big Brother" teil und wollte ihr Leben eigentlich wieder in geordnete Bahnen lenken.