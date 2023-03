Liebes-Aus bei Meis, Thomalla und Lanz: Ist der VIP-Status ein Trennungsgrund?

In den letzten Wochen haben sich zahlreiche Promi-Paare getrennt, aktuelles Beispiel ist etwa Simone Thomalla. Aber woran liegt es, dass Stars wie Sylvie Meis und Victoria Swarovski nicht die große Liebe finden? Spielt der Status als Promi eine Rolle? Die AZ hat bei einer Expertin in Sachen Beziehungen nachgefragt.

Harald Glööckler und Dieter Schroth, Sylvie Meis und Niclas Castello, Victoria Swarovski und Werner Mürz, Markus Lanz und Angela Gessmann, Simone Thomalla und Nicolino Hermano – aktuell vergeht fast keine Woche, ohne dass ein Promi-Paar seine Trennung bekannt gibt. Haben es VIPs schwerer, sich zu binden und eine glückliche Beziehung zu führen? Die Beziehungsexpertin Carolyn Litzbarski hat sich für die AZ das Thema mal genauer angeschaut.

Belastende Promi-Liebe: Druck durch Öffentlichkeit und hohe Erwartungen von Fans

Als Paar in der Öffentlichkeit zu stehen, kann durchaus belastend sein. Bei Auftritten auf den roten Teppichen müssen die Funken sprühen, stets wird die gegenseitige Liebe betont und das Zahnpastalächeln angeknipst – selbst, wenn es gerade kriseln sollte.

"Bei einer Beziehung in der Öffentlichkeit gibt es Faktoren, die sich ungünstig auf die Beziehung auswirken können", erklärt Carolyn Litzbarski dazu. "Zum einen kann ein Leben in der Öffentlichkeit die Privatsphäre einschränken und dadurch erhöhten Druck erzeugen. Gleichzeitig herrschen hohe Erwartungen der Fans, Medien und Gesellschaft. [...] Auch das Gleichgewicht zwischen Privatleben und öffentlichem Leben zu finden ist schwierig, vor allem für Paare, die ihre Beziehung in der Öffentlichkeit austragen. Da kann dann leicht das Gefühl entstehen, auf Knopfdruck glücklich zu sein und Streits und Unstimmigkeiten, die in jeder Beziehung vorkommen können, aktiv zu ignorieren."

Warum findet Sylvie Meis nicht die große Liebe?

Sylvie Meis präsentiert sich gerne mit einem Partner an ihrer Seite. Es scheint wie ein stetiger Wechsel zwischen verliebt, verlobt, verheiratet, getrennt, erneut verlobt, getrennt, verlobt, verheiratet und erneut Single. Woran könnte das liegen?

"Wir leben in einer Gesellschaft, in der jede/r als eigenständiger Mensch auch ohne Beziehung glücklich sein kann", sagt die Beziehungsexpertin. Bindungen seien in der heutigen Gesellschaft so herausfordernd wie nie, denn es könne ein "Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Autonomie und dem Wunsch nach Bindung" entstehen. "Häufige Kurzzeitbeziehungen sind dann oft ein Ausdruck dieses inneren Zwiespaltes. Eigentlich herrscht ein Bindungswunsch, in einer Bindung wird das Autonomiebedürfnis dann aber wieder so stark, dass es nicht mit einer Beziehung vereinbar zu sein scheint."

Victoria Swarovski und Werner Mürz: Ist der Altersunterschied ein Trennungsgrund?

Kann bei einem Paar ein hoher Altersunterschied bei der Trennung eine Rolle spielen? Victoria Swarovski und Werner Mürz trennen immerhin 17 Jahre. Carolyn Litzbarski erklärt dazu: "Mit großem Altersunterschied können sich oft unterschiedlichen Lebensphasen und Entwicklungssprünge ergeben. Dem einen ist vielleicht Karriere und/oder Familienplanung wichtig und er/sie erlebt da viele Veränderungen, während der/die andere bereits beruflich angekommen ist und nicht mehr so viele Veränderungen wünscht."

Jedoch betont die Expertin, dass ein Altersunterschied lediglich einer von vielen Gründen bei einem Liebes-Aus sein kann. "Wie bei jedem anderen Paar können Kommunikationsstörungen, anhaltende Konflikte und unterschiedliche Interessen eine Trennung (mit)begünstigen." Das Risiko auf eine Trennung erhöhe sich jedoch statistisch mit einem Altersunterschied von mehr als zehn Jahren.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei einer Trennung mehrere Faktoren eine Rolle spielen – auch bei den Promis. Der VIP-Status erhöht allerdings den Druck, nach außen hin eine glückliche Beziehung zu präsentieren. Was wirklich hinter dem Ende einer Liebe steckt, wissen am Ende nur die Beteiligten selbst.