Monika Gruber erleichtert: Geklauter Kranz ist wieder da – Kabarettistin macht Dieb pikanten Vorschlag

Dieser dreiste Diebstahl machte Monika Gruber fassungslos: Auf dem Grab einer Freundin wurde der Kranz geklaut, den die Kabarettistin gestiftet hatte. In ihrer Instagram-Story hatte sie ihrer Wut Luft gemacht – offenbar mit Erfolg. Nach fünf Tagen ist der Grabschmuck wieder aufgetaucht. Dem mutmaßlichen Langfinger macht die Gruberin einen pikanten Vorschlag.

Anfang der Woche meldete sich Monika Gruber mit einer wütenden Botschaft bei ihren Fans. Die 51-Jährige war fassungslos über einen Vorfall, der sich am Montag (6. März) ereignet haben soll. Auf einem Friedhof wurde ein Kranz geklaut, den die Kabarettistin einer verstorbenen Freundin gewidmet hatte. Doch jetzt die überraschende Wendung: der Grabschmuck ist tatsächlich wieder aufgetaucht.

Kranz-Diebstahl am Grab: Monika Gruber ist fassungslos

"Die Schwiegermama von meinem allerbesten Freund Alex ist vor 14 Tagen verstorben", erzählte Monika Gruber am Dienstag (7. März) in ihrer Instagram-Story. "Da ich die Frau wahnsinnig gerne hatte, habe ich ihr einen Kranz aufs Grab legen lassen." Doch diese nette Geste wurde für sie zum Ärgernis, denn der Kranz war verschwunden.

Monika Gruber hatte eine Vermutung, was passiert sein könnte: "Jetzt haben die gestern, vom Grab runter, den Kranz grampfid [gestohlen, d.R.]." Ob ein taktloser Fan der Gruberin den Grabschmuck stibitzt hatte, weil ihr berühmter Name draufstand, ist unklar. Die Kabarettistin zeigte sich sehr wütend und hatte eine klare Ansage an den mutmaßlichen Täter: "Derjenige, der das gemacht hat, den soll doch wirklich – Entschuldigung, dass ich das so sage – den Blitz beim Scheißen treffen. Geht's eigentlich noch?"

Schlechtes Gewissen beim Dieb? Gestohlener Kranz von Monika Gruber ist wieder da

Die deutlichen Worte von Monika Gruber scheinen gewirkt zu haben, denn am Freitagabend verkündete sie eine gute Nachricht: Nach fünf Tagen ist der Grabschmuck tatsächlich wieder aufgetaucht. "Das werdet ihr mir nicht glauben. Der Kranz, der am Grab gestohlen worden ist, der ist heute in der Früh wieder aufgetaucht", erklärte die Künstlerin freudestrahlend in ihrer Instagram-Story.

Hat der mutmaßliche Dieb etwa Angst vor Konsequenzen bekommen? Für die 51-Jährige scheint die Lage eindeutig: "Ich glaube, der hat so ein schlechtes Gewissen nach der ganzen medialen Aufmerksamkeit bekommen, dass er Angst gekriegt hat und wirklich gedacht hat, der Blitz wird ihn beim Scheißen treffen."

Gruberin macht Langfinger Vorschlag: Tätowierung auf "seinen Schniedel"

Nach der ganzen Aufregung zeigt sich Monika Gruber erleichtert und kann sogar über die Situation lachen. Der Person, die den Schmuck möglicherweise vom Grab stibitzt hat, macht sie einen Vorschlag: "Meine Freundin Gabi ist Tätowiererin und sie kann ihm 'In liebevoller Erinnerung, deine Monika Gruber' auf seinen Schniedel tätowieren. Das ist doch ein schöner Vorschlag."