"Pre-Award Tea Time": Marcel Remus schmeißt Hollywood-Party mit bezaubernder Jeannie

Bevor am Sonntag die Oscars vergeben werden, hat Marcel Remus zu seiner eigenen "Pre-Award Tea Time" geladen. Der deutsche Promi-Makler hat dafür sogar eine echte TV-Ikone ergattert – "Bezaubernde Jeannie"-Star Barbara Eden.

Jon Kopaloff / Getty Images for Marcel Remus 13 Promi-Makler Marcel Remus hat in Hollywood zur exklusiven "Pre-Award Tea Time" geladen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag heißt es in Los Angeles mal wieder: "And the Oscar goes to...". Bei den Academy Awards flanieren die begehrtesten Filmstars der Welt über den diesmal champagnerfarbenen Teppich. Kurz vor der glamourösen Veranstaltung hatte Marcel Remus zu seiner ganz eigenen Hollywood-Party geladen, der "Pre-Award Tea Time". Und auch hier konnte sich die Gästeliste durchaus sehen lassen.

Stargast bei Marcel Remus: "Bezaubernde Jeannie"-Star Barbara Eden

Neben deutschen Stars wie RTL-Moderatorin Frauke Ludowig und Curvy-Model Sarina Nowak statteten auch bekannte US-Sternchen wie Soap-Darstellerin Morgan Fairchild und "Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford dem Event des deutschen Promi-Maklers einen Besuch ab. Das Highlight der Gästeliste dürfte aber eine ganz besondere Frau gewesen sein – Barbara Eden. Die 91-jährige Schauspielerin erlangte durch die Serie "Bezaubernde Jeannie" an der Seite von Larry Hagman Weltruhm.

Gefeiert wurde im legendären Beverly Hills Hotel am Sunset Boulevard. Doch statt Sekt und Kaviar gab es für die VIP-Gäste Kaffee und Kuchen. "Sektempfänge gibt es in dieser Zeit so viele, ich wollte einen Rahmen schaffen, in dem man gemütlich networken und Freunde treffen kann", erklärte Marcel Remus seine Entscheidung für eine alkoholfreie Party.

Brigitte Nielsen begeistert von "Pre-Award Tea Time": "Das hat Seltenheitswert"

Ex-Dschungelcamperin Brigitte Nielsen genoss sichtlich das gemütliche Treiben in Hollywood: "Es ist so toll, dass es endlich mal ein entspanntes Event in gemütlicher Atmosphäre mit Kaffee und Kuchen gibt, das hat Seltenheitswert." Frauke Ludowig fügte hinzu: "Die Tea-Party ist nämlich nicht nur toll für uns Gäste, sondern es geht auch um den guten Zweck." Für die Organisation DKMS spendete Marcel Remus 10.000 Euro.

Welche weiteren Promis auf der "Remus Pre-Award Tea Time" feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.