Kind weg: Jasmin Tawil meldet sich aus Psychiatrie in Costa Rica

Wie geht es Jasmin Tawil? Die ehemalige GZSZ-Schauspielerin ist in Costa Rica mit dem Gesetz in Konflikt geraten und befindet sich aktuell in einer Psychiatrie. Ihren Sohn Ocean hat sie seit Tagen nicht mehr sehen dürfen. Jetzt hat sich die Ex von Sänger Adel Tawil aus der Klinik gemeldet.

17. März 2023 - 14:51 Uhr | AZ

Jasmin Tawil befindet sich nach einer Festnahme auf Costa Rica in einer psychiatrischen Klinik. (Archivbild) © IMAGO / POP-EYE