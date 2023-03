Ein leiser Abschied: Schlagerstar Lena Valaitis verlässt die Bühne

Von der Bühne hat sich Lena Valaitis (79) zurückgezogen – was dem Schlagerstar jetzt große Freude schenkt.

Während einige ihrer Kollegen jedes Jahr mit großem Tamtam erneut ihre Abschiedstournee verkünden, hat sich Lena Valaitis klammheimlich von den großen Bühnen, Konzertsälen, Schlagershows und Aufnahmestudios verabschiedet.

Der AZ erzählt die 79-jährige Schlagersängerin: "Ich mache beruflich gar nichts mehr!"

Lena Valaitis hat 1981 Grand Prix-Geschichte geschrieben

Über ein halbes Jahrhundert lang war sie jedoch ein fester Bestandteil der Schlagerwelt; 1981 schrieb Lena Valaitis, die schon während ihrer Schulzeit privaten Gesangsunterricht genommen hatte, mit "Johnny Blue" Grand Prix-Geschichte.

Mit den Ohrwürmern "Ein schöner Tag" oder "Ob es so oder so oder anders kommt. . ." berührte (und berührt!) sie Millionen von Menschen.

Letzter Auftritt 2020: Lena Valaitis will Großmutter statt Schlagerstar sein

Ihr letztes Album "Meine Sprache ist die Musik" erschien 2018; ihren letzten großen Auftritt hatte sie im September 2020 im ZDF-Fernsehgarten.

Was schenkt Lena Valaitis nach Bühne und Rampenlicht heute Freude? Ihre neue Berufung, der sie sich voll und ganz widmet - ihr Dasein als Großmutter!

Lena Valaitis kümmert sich viel und gern um ihren fünfjährigen Enkel Eden, im Münchner Süden lebt sie ganz in der Nähe ihres Sohnes Don (stammt aus ihrer zweiten Ehe mit dem 2018 verstorbenen Schauspieler, Kabarettisten, Regisseur und Autor Horst Jüssen) und ihrer Schwiegertochter Lidia.

Große Liebe: Lena Valaitis und Horst Jüssen († 2018, "Klimbim"). © imago/Lindenthaler

Stolze Lena Valaitis: "Meine Enkel komponieren sogar schon selbst"

"Unser Kleiner ist eine große Aufgabe! Er ist ein so spannendes Kind, bringt so viel Interessantes in mein Leben, er nimmt mich mit in seine Welt, ich sehe alles nochmals mit ganz anderen Augen", schwärmt Lena Valaitis. Natürlich sei sie jetzt anders, als sie es als Mutter war (zwei Söhne, Marco, der ältere, stammt aus ihrer ersten Ehe mit Robert Wiedmann): "Es wird mir zwar nicht zu viel, aber es ist dennoch gut zu wissen, dass man das Kind jederzeit wieder abgeben könnte", sagt sie. Und verrät stolz. "Mein Enkel komponiert sogar schon selbst!" Denn wenn sie Eden etwas vorsinge, meint er: "So, Nonna, und jetzt singe ich dir mein Lied vor. Er wandelt es dann um in andere Worte und in andere Melodien, das finde ich total witzig."

Wie schafft sie es eigentlich, so toll auszusehen? "Indem ich mir keine allzu großen Gedanken darüber mache. Ich akzeptiere das, was mit mir, meinem Körper und meinem Aussehen beim Älterwerden passiert, versuche, nicht jede Falte zu beweinen. Wenn ich mal unzufrieden bin, frage ich mich selbst: Und Lena, wie alt bist du?"