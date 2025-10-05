Fahrerflucht bei Heidi Klum endet in Tränen-Meer: "Tut mir leid"

Bei Heidi Klum kam es zu einem Autoschaden. Ihr Ehemann Tom Kaulitz klärt auf und spricht zudem von Fahrerflucht. Was hat es damit auf sich?

Für Heidi Klum (52) ging es nach ihrem "HeidiFest" und feuchtfröhlichen Feierlichkeiten auf der Wiesn direkt nach Berlin. In der deutschen Hauptstadt stand das Model für die neueste Staffel von "Germany's next Topmodel" vor der Kamera. Auch in ihrer Wahlheimat Los Angeles wird die erfolgreiche Blondine wieder viele berufliche Termine wahrnehmen. Für Model-Jobs oder auch die Show "Project Runway", zu der sie nach längerer Pause zurückgekehrt ist, muss Klum regelmäßig ihr trautes Heim in Kalifornien verlassen. So auch einst, als es zu einem Fahrerflucht-Debakel auf ihrem Anwesen kam. Was ist passiert?

Heidi Klums Auto beschädigt: Oldtimer Buick Electra demoliert

Klums Ehemann Tom Kaulitz (36) erzählt im Podcast " " die Hintergründe zum Vorfall. Weil die Auto-Garagen voll seien, stünde ein alter Buick Electra im Freien. Diesen Oldtimer schenkte Kaulitz seiner Frau zum 50. Geburtstag. "An einem Tag ist Heidi halt nicht mit dem Auto gefahren, sondern hat sich an dem Tag für einen Fahrer entschieden, weil sie zu einem Termin musste", so der Tokio-Hotel-Gitarrist. Der Chauffeur habe Klum anschließend wieder auf der Einfahrt zu ihrem Grundstück abgesetzt. "Dann fuhr der rückwärts in den Buick rein und fährt weg."

Nach Fahrerflucht von Chauffeur: Tom Kaulitz hat kein Verständnis

Der Mann sei also, nachdem Heidi Klum ausgestiegen war, aus Versehen gegen ihr Auto gefahren und habe anschließend Fahrerflucht begangen. "Und die ganze Story krieg ich dann erst erzählt, als ich nach Hause kam", so Tom Kaulitz. Der Musiker könne nicht verstehen, wie der Fahrer das Auto von Klum rammen konnte: "Unsere Vorfahrt ist ja groß, also es ist genügend Platz zum Wenden." Vor allem habe er aber kein Verständnis dafür, dass der Mann im Anschluss einfach weggefahren sei.

Tom Kaulitz (r.) erzählt im gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Bill von einem Fahrerflucht-Debakel. © imago/PIC ONE

Tränen-Meer nach Fahrerflucht: Tom Kaulitz "erst mal sauer"

Klums Chauffeur habe bei seiner Fahrerflucht zunächst nicht bedacht, dass die Klumsche Einfahrt videoüberwacht sei. Erst Minute später sei ihm eingefallen, dass Kameras installiert sind, ist sich Tom Kaulitz sicher. "Dann kam der zurück, hat geweint und hat gesagt: 'Es tut mir leid, ich bin in das Auto reingefahren beim Ausparken'", so der Ehemann von Heidi Klum. Als Tom Kaulitz die "riesige Schramme" im Auto sah, sei er "erst mal sauer" gewesen. Doch die Tränen des Mannes hätten Mitleid in ihm ausgelöst.

Tom Kaulitz hat Mitleid: Das sagt Zwillingsbruder Bill

Der Fahrer habe gebeten, "alles ohne Versicherung zu regeln. Er habe Frau und Kind zu Hause". Tom Kaulitz erzählt: "Dann hab ich gesagt, [...] es ist erledigt und es ist okay." Um den angerichteten Schaden wolle sich der Musiker selbst kümmern. Sein Zwillingsbruder und Podcast-Partner Bill Kaulitz (36) meint dann im Gespräch, er wäre ähnlich vorgegangen wie Tom. "Aber der Mann hätte lieber gleich unter Tränen kommen sollen, nicht erst wegfahren", betont Bill Kaulitz zudem.