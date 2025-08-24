Dreiste Lüge von Heidi Klum: Hollywood-Freunde sind fassungslos

Nimmt es Heidi Klum mit der Wahrheit nicht so genau? In einem aktuellen Interview flunkert sie frech ihre Kollegen aus dem Hollywood-Modezirkus an. Die Promi-Freunde sind nach der Aktion sprachlos.

In der Traumfabrik Hollywood gehört Heidi Klum zu den berühmtesten Stars aus Deutschland. Das Topmodel könnte sogar eine Rolle in einem der am meisten erwarteten Filme des Jahres bekommen – sie wurde am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet. Schauspielerei scheint ihr im Blut zu liegen, denn bereits in der Vergangenheit konnte sie mit Auftritten in "Sex and the City", "How I Met Your Mother" und "Die Bergretter" überzeugen.

Jetzt hat sie ihr Talent erneut unter Beweis gestellt und frech ihre Freunde und Kollegen aus der Modebranche angelogen.

Heidi Klum legt US-Kollegen rein

Für die US-Ausgabe der Modezeitschrift "Elle" stand Heidi Klum mit ihren Kollegen von "Project Runway" für eine lustige Aktion vor der Kamera. Die Ehefrau von "Tokio Hotel"-Star Tom Kaulitz spielte mit "Marie Claire"-Kreativdirektorin Nina Garcia, Stylist Law Roach und Designer Christian Siriano das Spiel "Zwei Wahrheiten und eine Lüge". Dabei werden den VIPs drei Fakten über Heidi Klum genannt. Sie müssen rausfinden, was davon frei erfunden ist.

Das Topmodel stellt folgende drei Behauptungen auf:

Sie könne Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch fließend sprechen. Sie esse pro Woche eine ganze Knolle Knoblauch. Sie habe den Song "Teenage Dirtbag" live mit der Band Wheatus auf der Bühne gesungen.

Drei Fakten über Heidi Klum: Hätten Sie die Lüge entlarvt?

Die "Project Runway"-Kollegen von Heidi Klum sind sich unsicher, welcher Fakt über das Topmodel unwahr ist. Um die Aussagen auf den Prüfstand zu stellen, werden mehrere Gegenfragen gestellt. Doch die 52-Jährige hat auf alles eine perfekte Antwort parat. So kommt sie etwa direkt der Aufforderung nach, Italienisch und Französisch zu sprechen und siehe da: Sie kann es tatsächlich. Oder hat sie wieder frech gelogen?

Am Ende des Spiels entscheiden die drei Mode-Ikonen, dass es sich bei der Knoblauch-Behauptung um einen Schwindel handelt. Die Auflösung überrascht: Zwar spricht Heidi Klum perfektes Deutsch und Englisch, auf Italienisch und Französisch kann sie jedoch nur einzelne, auswendig gelernte Sätze. "Wow, du hast mich wirklich reingelegt", lautet das abschließende Fazit von Christian Siriano. Mit ihrer Flunkerei hat das Topmodel für jede Menge Lacher gesorgt.