Ex von Sylvie Meis mit Nackedei-Auftritt im Wald: Was steckt hinter dem Foto von Niclas Castello?

Der Ex-Mann von Sylvie Meis überrascht mit einem Post auf Instagram. Nackt liegt er auf einer Liege im Wald. Das hat einen ganz bestimmten Grund.

25. August 2023 - 14:48 Uhr

Niclas Castello (45) und Sylvie Meis (45) waren fast drei Jahre lang verheiratet. Seit Beginn des Jahres geht das Paar jedoch getrennte Wege. Der Ex-Mann der Moderatorin verfolgt aber auch weiterhin seine Karriere als Künstler.

Niclas Castello: Ex von Sylvie Meis teilt ungewöhnliches Bild

Niclas Castello war auch vor der Hochzeit mit Sylvie Meis alles andere als ein Unbekannter. Der Künstler konnte bereits den Europäischen Kulturpreis gewinnen. Auf Instagram lässt er seine Follower regelmäßig an dem Prozess rund um seine Kunstwerke teilhaben. Normalerweise teilt er Bilder von Zeichenblöcken und Leinwänden. Bei seinem neusten Posting muss man jedoch erstmal genauer hinschauen, denn der 45-Jährige liegt nackt auf einer Trage im Wald.

Ex-Mann von Sylvie Meis zeigt sich nackt im Wald

Auf einer Liege, wie man sie vom Arzt kennt, liegt Niclas Castello vollkommen nackt. Neben ihm steht ein Infusionsständer. Umgeben ist diese seltsame Szene von hohen Bäumen. Was es mit dem Bild auf sich hat, wird erst bei näherem Hinsehen klar.

Der Künstler schreibt zu dem Posting: "Born to be alive". Dabei handelt es sich nicht (nur) um einen tiefgründigen Spruch, sondern um den Titel seiner nächsten Ausstellung.

"Born to be alive", auch ohne Sylvie Meis

Die Installation soll eine "lebendige Erfahrung" für die Besucher sein. Los geht es Mitte September im Osthaus Museum Hagen. Zwei Monate lang können alle Kunstliebhaber dort die neue Ausstellung des 45-Jährigen bewundern.

Auf Instagram kann sich der Ex von Sylvie Meis schon über positives Feedback freuen. "So wunderbar. Vielen Dank" und "Kunst hat viele Gesichter", kommentieren seine Follower unter dem freizügigen Bild.

Neue Frau an der Seite von Sylvie Meis' Ex

Das letzte Mal für mediale Aufmerksamkeit sorgte der Künstler ebenfalls mit einem Beitrag auf Instagram. Nicht nackt, aber dafür Hand in Hand mit einer Unbekannten zeigte er sich damals. Dabei ist die Trennung von Sylvie Meis noch gar nicht so lange her.Erst im Februar bestätigte das Paar gegenüber : "Schweren Herzens teilen wir mit, dass wir gemeinsam entschieden haben, uns zu trennen. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück." Einen goldenen Ring hat Niclas Castello trotzdem schon wieder am Finger. Genauso wie die Frau, mit der er sich präsentierte. Was das wohl zu bedeuten hat?