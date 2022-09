Es geht um Meghan und Harry: Das flüstert William seiner Kate zu

Nach der Trauerfeier in der Westminster Abbey in London fand abends eine Gedenkandacht für die verstorbene Queen in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor statt. Eine Lippenleserin hat jetzt erkennen können, was Thronfolger Prinz William zu seiner Familie an der Kirchenbank erzählt hat.

Eine Interaktion ist zwischen den einstigen Fab Four rar geworden. Zwar zeigten sich Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan kurz nach dem Tod von Königin Elizabeth II. gemeinsam vor Schloss Windsor – doch Frieden ist längst nicht eingekehrt. Die beiden Brüder sollen noch immer zerstritten sein, wegen des Megxits und indiskreten Interviews mit ungeheuerlichen Vorwürfen.

Familien-Andacht für Königin Elizabeth in der St.-Georges-Kapelle

Zur Trauerfeier für die Queen am 19. September zeigte sich die königliche Familie wieder vereint. Schätzungsweise vier Milliarden TV-Zuschauer konnten an der Trauer der Royals teilhaben und den Gottesdienst in der Westminster Abbey verfolgen. Anschließend wurde der Sarg mit den sterblichen Überresten von Königin Elizabeth II. nach Schloss Windsor gebracht. Dort wurde sie am Abend in einer privaten Zeremonie in der St.-Georges-Kapelle bestattet.

Prinz William und Bruder Prinz Harry kurz vor der eigentlichen Beisetzung der Queen auf Schloss Windsor © dpa/Gregorio Borgia

Sollte keiner hören: Lippenleserin weiß, was William zu Kate sagte

Vor der Andacht in Windsor kam es zu einem kurzen Wortwechsel zwischen den einstigen Fab Four. Lippenleserin Jacqui Press will erkannt haben, was Prinz Harry zu Bruder William gesagt hat. Der Thronfolger soll sich anschließend an Ehefrau Kate gewandt haben. Das berichtet die "Daily Mail".

In der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor in der ersten Reihe: Meghan, Harry, Charlotte, Kate, George und William © dpa/Victoria Jones

Trauer um die Queen: Harry fragte Bruder William nach Rat

Während Prinz William an der Bank der vorderen Reihe stehen blieb, fragte ihn Bruder Harry: "Sollen wir zuerst durchgehen?" Der Thronfolger nickte und meinte dann zu seiner Frau Kate: "Lass sie zuerst durchgehen." Die Prinzessin antworte mit einem schlichten "Ok", als Schwager Harry und die ehemalige Schauspielerin Meghan Markle an ihr, Prinz George und Prinzessin Charlotte vorbei in die Kirchenbank schritten.

Offenbar ist vor allem Prinz William daran gelegen, dass die Streitigkeiten mit seinem kleinen Bruder nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden – und milder erscheinen als sie wirklich sind. Der Bruch der beiden Brüder wird vor allem für König Charles III. zu einer Herausforderung. Die Rassismus-Vorwürfe von Meghan und Harry konnten von ihm bislang nicht aus dem Weg geräumt werden. Entfacht die Debatte erneut?