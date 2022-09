Trauer um Queen Elizabeth: Die emotionalen Bilder der royalen Familie

Tränen bei König Charles, Herzogin Meghan und Prinzessin Charlotte: Zur Trauerfeier für Queen Elizabeth präsentierte sich die royale Familie ungewohnt emotional. Die AZ zeigt die Bilder.

Prinz William, sein Sohn Prinz George, seine Tochter Prinzessin Charlotte und seine Frau Kate sehen zu, wie der Sarg von Königin Elisabeth II. nach dem Staatsakt in der Westminster Abbey im Zentrum Londons in den Leichenwagen gelegt wird.

Prinz William, sein Sohn Prinz George, seine Tochter Prinzessin Charlotte und seine Frau Kate sehen zu, wie der Sarg von Königin Elisabeth II. nach dem Staatsakt in der Westminster Abbey im Zentrum Londons in den Leichenwagen gelegt wird.

Der Sarg von Königin Elizabeth II. mit der königlichen Standarte, der Imperial State Crown, dem Reichsapfel und Zepter wird in einer feierlichen Prozession auf einer Lafette die Straße The Mall entlang gezogen.

Der Sarg von Königin Elizabeth II. mit der königlichen Standarte, der Imperial State Crown, dem Reichsapfel und Zepter wird in einer feierlichen Prozession auf einer Lafette die Straße The Mall entlang gezogen.

Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte hat die Welt am Montag (19. September) Abschied von der Queen genommen. Unter den Augen von vier Milliarden Fernsehzuschauern in aller Welt erwies eine trauernde Nation in London und Windsor der gestorbenen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre. An den beispiellosen Trauerfeierlichkeiten nahmen zahlreiche Staatsoberhäupter und Monarchen teil, einige waren extra von weit her angereist. Hunderttausende säumten zu dem Jahrhundertereignis die Straßen.

So trauert die Königsfamilie um Queen Elizabeth

König Charles III. wirkte ergriffen, als er mit seiner engsten Familie den Sarg seiner Mutter durch die britische Hauptstadt geleitete. Der 73-Jährige hatte Tränen in den Augen. Auch die Queen-Urenkel Prinz George (9), ein künftiger König, und Prinzessin Charlotte (7) reihten sich tapfer mit ihren Eltern Prinz William und Prinzessin Kate (beide 40) in die Trauerprozession ein.

Letzte Ruhestätte: Queen Elizabeth mit Ehemann Prinz Philip vereint

Nach dem Staatsbegräbnis mit Stationen in London und Windsor ist Queen Elizabeth II. an ihrer letzten Ruhestätte angekommen. Die Queen wurde im engsten Kreis ihrer Familie in einer Seitenkapelle der St.-Georges-Kapelle in Windsor beigesetzt. Sie wurde wieder mit ihrem langjährigen Ehemann Prinz Philip vereint, wie aus einer Mitteilung der königlichen Familie hervorgeht. Philip war im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren gestorben.

Am Nachmittag war der Sarg von Queen Elizabeth II. bei einem Aussegnungsgottesdienst in die königliche Gruft unter der St.-Georges-Kapelle hinuntergelassen worden. Dort blieb er aber nur kurze Zeit. Am Abend wurden die Queen und Philip, die 73 Jahre lang verheiratet waren, in einer privaten Zeremonie umgebettet.

Queen Elizabeth II. war am 8. September auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral mit 96 Jahren gestorben. Während der zehntägigen Trauerphase hatten erst die Menschen in Schottland, dann in London ausgiebig Zeit, sich an verschiedenen Orten von ihrer Königin zu verabschieden.