Gänsehaut-Foto von Queen Elizabeth II.: Royals erweisen Monarchin letzte Ehre

Auf der ganzen Welt trauern Millionen Menschen mit der royalen Familie um Queen Elizabeth II.. Am Montag fand die Monarchin ihre letzte Ruhe in der königlichen Gruft unter der St.-Georges-Kapelle. Zum Abschied hat der Palast ein bislang unveröffentlichtes Foto der Königin präsentiert, das für Gänsehaut sorgt.

Am Montag wurde Queen Elizabeth II. beigesetzt.

Es war ein Abschied, der kaum emotionaler hätte sein können. Tausende Menschen begleiteten am 19. September den Trauerzug für Queen Elizabeth II. in London. Die royale Familie ließ ihren Gefühlen öffentlich freien Lauf – König Charles, Prinzessin Beatrice und Herzogin Meghan konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Jetzt ruht die Rekord-Monarchin an der Seite ihres 2021 verstorbenen Ehemannes Prinz Philip. Als letzte Ehrerbietung veröffentlichte der Palast jetzt ein privates Foto der Königin.

Abschied von Queen Elizabeth: "Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen"

Es ist eine rührende Momentaufnahme von Queen Elizabeth, die sie abseits ihrer royalen Pflichten zeigt. Mit Kopftuch, Sonnenbrille und Gehstock wandert sie durch die Natur. "Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen. In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät, die Königin", schreibt der Palast auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie zu dem Bild.

Für die royale Familie gilt siebentägige Trauerperiode

Es ist der letzte Abschied für eine Frau, die über 70 Jahre auf dem britischen Thron saß und für viele Menschen weltweit ein Vorbild war. Während für das Volk in Großbritannien bereits einen Tag nach der Trauerfeier der Alltag wieder einsetzt, gilt für die Königsfamilie noch eine siebentägige Trauerperiode.

Ob der Tod von Queen Elizabeth II. die Familie wieder näher zusammengebracht hat? Das Verhältnis zwischen den Royals und Prinz Harry gilt seit dem Megxit als angespannt. Nach der Beisetzung der Königin werden Experten und Insider in den nächsten Tagen gespannt auf die Weiterentwicklung der schwierigen Beziehung der zerstrittenen Royals blicken.