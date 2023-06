Einblick in Villa: Cathy Hummels lädt zum Flohmarkt und verkauft Erinnerungsstücke

Fast alles muss raus. Cathy Hummels trennt sich von vielen Kleidungsstücken, Möbeln und Deko. Nach der Scheidung von Ex Mats mistet die schöne Moderatorin die Bogenhauser Villa aus. In der AZ erklärt Cathy Hummels, warum sie den Flohmarkt veranstaltet.

Flohmarkt in der schickesten Gegend Münchens – und dann lädt ein Promi auch noch in seine eigenen vier Wände ein. Mit solch einer Aktion will jetzt Cathy Hummels punkten. Wo sonst die Schönen, Mächtigen und Einflussreichen ihre Privatsphäre (und Ruhe) hinter hohen Mauern und dichten Sträuchern genießen, findet am Samstag ein Bazar für jedermann statt. Cathy Hummels lädt nach Bogenhausen – in die einst gemeinsame schicke Villa mit Exmann Mats Hummels.

Cathy Hummels lässt altes Leben in Bogenhausen hinter sich

Ausverkauf im Hause Hummels. Nach der Scheidung will die 35-Jährige vieles aus ihrem alten Leben hinter sich lassen. Cathy Hummels wird sich von liebgewonnenen Dingen und It-Pieces trennen, um Platz für Neues im Haus in Schwabing zu schaffen. "Das fühlt sich gut und befreiend für mich an", sagt die 35-Jährige zur AZ.

Flohmarkt bei Cathy Hummels zu Hause in alter Adresse

Weiter sagt Cathy Hummels zur AZ: "Ich mache den Secondhand-Bazar, weil für mich nun ein neues Leben anfängt. Nach dem Bazar schließe ich die Tür in meinem alten Zuhause und es steht dann ab sofort zum Verkauf. In meinem neuen Heim habe ich leider keinen Platz mehr für alle meine Dinge. Daher freue ich mich, wenn meine Schätze bei diesem schönen Happening neue Besitzer finden können. Von Kleidung über Spielzeug, Küchen-Utensilien, Beauty-Artikel, Deko bis hin zu Möbel ist alles dabei. Es wird wie ein kleiner Jahrmarkt."

Mats Hummels und Ex-Frau Cathy Hummels bei einer Veranstaltung 2019. © BrauerPhotos

Auch dutzende Paar Schuhe und über 50 Dirndl möchte sie verkaufen. Die nächsten Tage will Cathy Hummels nutzen, eine ausrangierte Auswahl aus Keller und Garage zu holen. Fein drapiert sollen die edlen Stücke dann auf Kleiderstangen präsentiert werden.

Ticket-Käufer erhalten Zugang zur Hummels-Villa

Erstmals öffnet Cathy Hummels dann auch die Türen ihres Zuhauses, in dem sie viele glückliche Jahre mit Mats und dem gemeinsamen Sohn verbracht hat (2019 wechselte der Innenverteidiger wieder nach Dortmund). Besucher und Flohmarkt-Interessierte können am Samstag im Erdgeschoss und im ersten Stock der einstigen Hummels-Villa in Bogenhausen schmökern.

"Ihr bekommt exklusive Einblicke in mein altes Heim, das ich für euch in eine wahre Shopping-Oase verwandelt habe", verspricht die 35-Jährige. 300 Tickets sind in den Verkauf gegangen ( ). Der Erlös kommt anteilig einer Hilfsorganisation für Kinder zugute.

Gemeinsame Möbel von Cathy und Mats Hummels stehen zum Verkauf

"Natürlich war ich nicht die Einzige, die sich von Sachen getrennt hat, auch aus Ludwigs Kinderzimmer gibt es viele tolle Spielsachen zu entdecken", sagt Cathy Hummels. Die AZ weiß außerdem: Die meisten Möbel haben Cathy und Mats Hummels gemeinsam angeschafft.

Auch davon werden welche vertickt, die weder in Mats Dortmunder Heim noch in Cathys neue Villa passen. Unter anderem wird das Sofa auf dem Flohmarkt verkauft. "Altes darf gehen und Platz für Neues machen", so Cathy voller Vorfreude auf den Flohmarkt und ihr neues Leben mit Sohn Ludwig im hippen Schwabing.