Die vergangenen Tage waren für Lisa Müller sehr lehrreich. Nun endet für die Frau von Fußballstar Thomas Müller ein Kapitel. Die 36-Jährige zieht ein Fazit. Was hat die Dressurreiterin jetzt vor?

Während Thomas Müller (36) im August nach Vancouver zog, blieb Frau Lisa (36) in der bayerischen Heimat. In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, laut denen es in der Ehe mächtig kriseln soll. Doch Müller zeigte Verständnis dafür, dass seine Partnerin ihn nicht nach Kanada begleitete. Als erfolgreiche Dressurreiterin habe Lisa in Deutschland berufliche Verpflichtungen und könne nicht alles stehen und liegen lassen, so der Profikicker. Die 36-Jährige fand jetzt aber Zeit für einen Schritt in die Politik.

Kapitel endet: Frau von Thomas Müller machte Praktikum bei Ilse Aigner

Bereits beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags hatte Lisa Müller angedeutet, ein Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) machen zu wollen. Im Oktober war es dann mit dem politischen Schnupperkurs soweit. "Ich habe mich sehr gefreut, als [sie, d. R.] mich gefragt hat, ob sie ein Praktikum bei mir machen kann", schwärmte Ilse Aigner.

Lisa Müller resümiert Praktikumszeit: Das sagt sie über Ilse Aigner

Nach dem Ende des Praktikums im Bayerischen Landtag zeigte sich Lisa Müller sehr dankbar. "Bild" sagt sie: "Ich habe einen sehr genauen Einblick erhalten. Frau Aigner hat mich wirklich überall mit hingenommen und mir viele Sachen erklärt und gezeigt." Das Kapitel Praktikum hat für Müller demnach einen runden Abschluss gefunden. Zudem wählt die 36-jährige Dressurreiterin ehrliche Worte, die so manchen Fan überraschen könnten.

Lisa Müller absolvierte bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ein Praktikum © imago/Rolf Poss

Politische Reise geht weiter: Lisa Müller will "weiterhin Politiker begleiten"

Für Lisa Müller soll der Exkurs in die Welt der Politik keine einmalige Sache bleiben. Zwar ist der Reitsport wohl nach wie vor ihre große Leidenschaft, doch aus ihrer Zeit im Landtag schöpft Müller neue Motivation: "Ich werde mich weiter fortbilden und versuchen, auch weiterhin Politiker begleiten zu dürfen." Ob sie also bereits über ein nächstes Praktikum nachdenkt? Die 36-Jährige scheint sehr gewillt und wirkt offen für ein neues politisches Kapitel.

Thomas Müller in Vancouver: Fußballstar feiert neue Ära

Wer wird Lisa Müller nächster Lehrmeister in der Politik? Man darf gespannt sein, wie die politische Reise für Lisa Müller weitergeht. Für ihren bekannten Mann steht jedenfalls nach wie vor der Fußball im Mittelpunkt. Bei seinem neuen Verein – den Vancouver Whitecaps – blüht der 36-Jährige regelrecht auf. Sowohl sportlich als auch stylish läutete die Zeit in Kanada für Thomas Müller eine neue Ära ein.