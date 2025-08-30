Thomas Müller im Familienglück: Herzensmensch überrascht ihn in Vancouver

Thomas Müller wohnt seit Kurzem in Vancouver. Seine Frau Lisa ist nicht mit umgezogen. Jetzt kann sich Müller jedoch über Besuch aus der bayerischen Heimat freuen. Ein Herzensmensch zaubert dem Fußballer ein Lächeln ins Gesicht.

Thomas Müller (35) lebt seit Kurzem hauptsächlich in Kanada. Der Umzug folgte einer Vertragsunterzeichnung beim Fußballverein Vancouver Whitecaps, für den der einstige FC-Bayern-München-Kicker fortan auf dem Platz steht. So ganz konnte sich der Fußballer jedoch nicht von seiner bayerischen Heimat abwenden. Wie die AZ Ende Juli exklusiv berichtete, hat Müller im Münchner Gärtnerplatzviertel eine Wohnung angemietet. Auch das Landleben bleibt dem 35-Jährigen erhalten – mit seiner Frau Lisa (35) bewirtschaftet er das Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing.

Thomas und Lisa Müller: Räumliche Trennung durch Umzug nach Vancouver

Seit bereits vielen Monaten wird öffentlich über den Zustand der Ehe von Thomas und Lisa Müller diskutiert. Während Thomas mittlerweile den Großteil seiner Zeit in Vancouver verbringt, ist Lisa bislang nicht in den Flieger nach Kanada gestiegen. Doch ein anderer Herzensmensch erweist dem Profi-Fußballer die Ehre und besucht ihn in seinem neuen Wohnort.

Thomas Müller freut sich über Besuch: Wer ihn im Stadion anfeuert

"Danke dir für deine Unterstützung in Vancouver, Simon", schreibt Thomas Müller bei Instagram. In einem dazugehörigen Video ist Simon Müller (33) – sein jüngerer Bruder – zu sehen. Er befindet sich im Stadion der Vancouver Whitecaps und scheint Thomas Müller überraschen zu wollen. Auch zieht sich der 33-Jährige ein Trikot des neuen Vereins seines Bruders über – selbstverständlich mit der Trikot-Aufschrift "Müller" auf dem Rücken.

Thomas Müller freut sich über den Besuch seines Bruders Simon in Vancouver. © Instagram/esmuellert

Simon Müller in Vancouver: "Brüderliche Liebe reist weit"

Simon Müller lächelt in Richtung Spielfeld, bis Thomas ihn bemerkt. Der einstige FC-Bayern-München-Spieler stürmt auf ihn zu und umarmt ihn mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Überraschung ist gelungen und bei Thomas Müller ist die Freude über den Besuch aus der Heimat groß.

Der Clip ist auch auf dem offiziellen Kanal der Vancouver Whitecaps zu sehen. In der Beschreibung steht: "Brüderliche Liebe reist weit. Simon Müller traf in Vancouver ein, um zu sehen, wie Thomas heute Nacht als Kapitän die Jungs anführt."

Thomas Müller erfährt Zuspruch von Fans: "So glücklich, dass sein Bruder da ist"

Den Vancouver-Whitecaps- und Thomas-Müller-Fans scheint das brüderliche Wiedersehen zu gefallen. "Es ist so schön, dass Simon hier ist", schreibt ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte. Ein weiterer meint: "Ich bin so glücklich, dass sein Bruder da ist. Thomas, wir lieben dich!"

Simon Müller – der Bruder von Thomas Müller – während eines EM-Spiels im Jahr 2024. © imago/Fussball-News Saarland

Ob oder wann auch Lisa Müller die Reise nach Kanada zu ihrem Ehemann antritt, bleibt abzuwarten. Womöglich ist auch ein zeitnaher Besuch von Thomas' Promi-Kumpels Bastian Schweinsteiger (41) und Felix Neureuther (41) in Aussicht? Seit vielen Jahren pflegt Müller ein freundschaftliches Verhältnis zum einstigen FC-Bayern-München-Kollege und dem ehemaligen Skirennläufer.