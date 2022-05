Dürftige Glückwünsche an Archie: Warum gratuliert der Palast mit unpersönlichen Nachrichten?

Archie Harrison Mountbatten-Windsor feiert am heutigen Freitag seinen dritten Geburtstag. Die royale Familie hat öffentliche Glückwünsche ausgesprochen. Doch herzerwärmende Worte findet man in den Nachrichten nicht.

Geburtstage sind eigentlich ein guter Grund für die Familie, mal wieder zusammenzukommen. Doch offenbar nicht bei den Royals, wenn es um bestimmte Mitglieder geht! Während Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, am 6. Mai sein drittes Lebensjahr feiert, gibt es vom Palast lediglich einen knappen Glückwunschgruß.

So dürftig gratulieren die Royals zu Archies Geburtstag

Während für Prinzessin Charlotte, die am 2. Mai ihren siebten Geburtstag feierte, ein neues Foto auf dem offiziellen Instagram-Account der royalen Familie gepostet wurde, sind die Glückwünsche an Archie nicht mehr als eine pflichtbewusste Randnotiz. In der Instagram-Story versteckt gratuliert der Palast. "Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor einen sehr schönen dritten Geburtstag", lautet die Nachricht. Dazu wurde ein altes Foto des Mini-Royals mit Queen Elizabeth, Prinz Philip, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Doria Ragland veröffentlicht.

Auch Prinz William und Herzogin Kate halten sich mit überschwänglichen Grüßen an ihren Neffen zurück. Auf ihrem Twitter-Account zeigen sie ebenfalls ein älteres Foto, das auf der Taufe von Archie entstanden ist und gratulieren mit derselben Nachricht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Wirkt sich der Streit mit Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Archie aus?

Seit der Abkehr vom Königshaus sind Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern nicht mehr in Großbritannien gewesen. Das Verhältnis, besonders zu Prinz William und Prinz Charles, gilt als angespannt. Dass die Royals jedoch deshalb nur mit kurzen Statements gratuliert haben, ist unwahrscheinlich.

Harry und Meghan haben sich bewusst aus dem Palast zurückgezogen und wollen ihre Kinder abseits vom royalen Druck erziehen. Es ist davon auszugehen, dass die Verwandtschaft diese Wünsche respektiert und deshalb kein Aufheben um den Geburtstag von Archie macht.

Kein neues Foto zum Geburtstag: Wie sieht Archie heute aus?

Zuletzt haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren Sohn 2021 öffentlich gezeigt. Auf einer Weihnachtskarte der Familie, auf der auch Tochter Lilibet zum ersten Mal zu sehen war, konnte man die große Ähnlichkeit zu Harry erkennen. Der Dreijährige hat die typischen roten Haare seines Vaters geerbt.

Seither gab es jedoch keine Schnappschüsse der Kinder mehr zu sehen. Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen ihren Nachwuchs vor der Öffentlichkeit schützen. Deshalb ist auch nicht davon auszugehen, dass sie ein aktuelles Foto von Archie zu dessen Geburtstag veröffentlichen.