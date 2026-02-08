Dschungelcamp-Gewinner 2026: Gil Ofarim setzt sich als Sieger durch

Das Dschungelcamp hat seine Pforten wieder geöffnet, die Kandidaten kämpfen im australischen Busch um die Krone. Wer kann sich 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Spinnen, Schlangen, Kakerlaken, kaum was zu essen und unbequeme Pritschen als Schlafstätte – was nach einem der schlimmsten Gefängnisse der Welt klingt, ist für die Promis in Deutschland die Königsklasse des Trash-TVs. Doch nicht jeder schaffte es, sich im Dschungelcamp zu behaupten.

Krankheit, Verletzung, psychischer Ausnahmezustand oder bloße Überschätzung kann dazu führen, dass der berühmt-berüchtigte Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen wird. Aber auch die Zuschauer sind gnadenlos: Wer nicht unterhält, wird rausgewählt.

Alle Promis sind ins Dschungelcamp 2026 gezogen

2026 sind zwölf Stars und Sternchen ins Dschungelcamp gezogen. Mit dabei sind Simone Ballack (49), Nicole Belstler-Boettcher (62), Mirja du Mont (50), Gil Ofarim (43), Hardy Krüger jr. (57), Patrick Romer (30), Umut Tekin (28), Stephen Dürr (51), Samira Yavuz (32), Eva Benetatou (33), Hubert Fella (58) und Ariel Hediger (22).

Rauswurf im Dschungelcamp: Wann der erste Promi gehen muss

Sollte niemand unvorhergesehen aus dem Dschungelcamp aussteigen, startet die Rauswahl aus dem Format nach der ersten Woche. Die Zuschauer können ab Freitag (30. Januar) für den Verbleib ihres Favoriten per Telefon-, SMS- oder Online-Wahl abstimmen. Der Promi mit den wenigsten Stimmen muss die Show dann sofort verlassen und hat damit keine Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro.

Zuschauer treffen Entscheidung

Am Freitag (30. Januar) wurde es spannend im Dschungelcamp 2026, denn der erste Promi-Kandidat musste die Heimreise antreten. Die Entscheidung der Zuschauer wird am Ende jeder Sendung verkündet.

Finale in Australien: Gil Ofarim kann Dschungelcamp gewinnen

Die große Entscheidung war gekommen, die Zuschauer wählten ihre Favoriten im Finale. Als Erster musste Hubert Fella die Show verlassen, damit landete er auf Platz 3. Als Dschungel-Prinzessin konnte sich Samira Yavuz durchsetzen, Gil Ofarim wurde als Sieger gekrönt.

Samstag, 7. Februar: Das sind die Finalisten

Am Samstagabend traf es gleich zwei VIPs, die das Dschungelcamp verlassen mussten. Für Patrick Romer und Simone Ballack hat es nicht fürs Finale gereicht. Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz dürfen weiter um 100.000 Euro kämpfen.

Simone Ballack ist im Halbfinale aus dem Dschungelcamp ausgeschieden. © RTL

Freitag, 6. Februar: Ariel ist raus

Das Final-Wochenende steht vor der Tür, nur fünf Promis starten am Samstag ins Halbfinale. Für Ariel hat es nicht ausgereicht, der landet damit auf dem fünften Platz.

Exit am Donnerstag, 5. Februar: Hardy Krüger jr. kassiert Rauswurf

Im Dschungelcamp geht es in Richtung Zielgerade, mittlerweile sind nur noch halb so viele VIPs in der Show wie zu Beginn. Wen hat es am Donnerstag erwischt? Hardy Krüger jr. konnte nicht überzeugen. Damit ist das Abenteuer "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" vorbei.

Rauswurf am Mittwoch, 4. Februar: Eva Benetatou muss gehen

Auch am Mittwoch hieß es für einen Kandidaten wieder "Ich bin ein Star – Ich muss hier raus!". Für wen haben die Zuschauer sich entschieden? Für Eva Benetatou gab es zu wenig Anrufe, daher war die Sendezeit abgelaufen.

Eva Benetatou hat im Dschungelcamp den Rauswurf kassiert. © RTL

Dienstag, 3. Februar: Zuschauer strafen Stephen Dürr ab

Nachdem am Montag kein VIP das Dschungelcamp verlassen musste, gab es am Dienstag endlich wieder eine Rauswahl. Nachdem es kurze Sorge um Gil Ofarim gab – er war bei einer Prüfung hart gestürzt –, waren alle Kandidaten zum Abschuss freigegeben. Die Zuschauer entschieden, Stephen Dürr die Sendezeit zu streichen.

Stephen Dürr hat es als vierten Promi getroffen. © RTL

Montag, 2. Februar: Kein Promi muss gehen

Direkt zum Start der Sendung verrieten Sonja Zietlow und Jan Köppen, dass am Montagabend kein Promi die Show verlassen müsse. Die Anrufe des Abends werden trotzdem gezählt und gehen in das Voting am Dienstag über. Zwei Promi-Kandidaten müssen aktuell zittern: TV-Bauer Patrick Romer und Schauspieler Stephen Dürr. Sie hatten am Montag die wenigsten Anrufe erhalten und waren damit am meisten gefährdet, das Camp zu verlassen.

Rauswurf am Sonntag: Mirja du Mont wird Sendezeit gestrichen

Die Halbzeit im Dschungelcamp 2026 ist überschritten und die Reihen lichten sich nach und nach. Als dritten Promi traf es Mirja du Mont. Damit landet sie auf dem zehnten Platz. Überraschende Entscheidung, denn im AZ-Voting lag die Schauspielerin weit vorn auf Platz 2.

Mirja du Mont hat es als Dritte getroffen. Sie ist raus aus dem Dschungelcamp 2026. © RTL

Zweite Entscheidung: Für Umut Tekin ist Schluss

Samstagabend (31. Januar) war wieder eine Entscheidung angesagt. Die Zuschauer wählten Umut Tekin aus dem Dschungelcamp, damit ist die Sendezeit abgesetzt.

Rauswurf im Dschungelcamp: Umut Tekin traf es als zweiten Promi. © RTL

Erster Dschungelcamper ist raus: Nicole Belstler-Boettcher muss gehen

Am Freitag (30. Januar) war es soweit: Die erste Promi-Kandidatin von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" musste das Camp verlassen. Für Nicole Belstler-Boettcher riefen zu wenige Zuschauer an, sie landete damit auf Platz 12.

Für Nicole Belstler-Boettcher ist die Reise Dschungelcamp 2026 zu Ende. © RTL

Freiwilliger Ausstieg: Das passiert, wenn ein Kandidat das Dschungelcamp verlassen will

Die Dschungelcamper haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Teilnahme abzubrechen. Wenn der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" von einem VIP gerufen wird, ist der Aufenthalt am australischen Lagerfeuer endgültig vorbei. Sollte sich ein Kandidat später umentscheiden wollen, wie in der Vergangenheit Michael Wendler oder Cora Schumacher, zeigt RTL knallharte Kante: Wer freiwillig geht, darf nicht mehr zurück. Steigt ein Promi direkt zu Beginn der Sendung aus, könnte ein Ersatzkandidat zum Einsatz kommen. Djamila Rowe, die 2023 für Martin Semmelrogge einsprang, hat als Lückenbüßerin das Dschungelcamp sogar gewinnen können.