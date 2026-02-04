Nach Unfall-Show mit Gil Ofarim: Dschungelcamp-Zuschauer wettern gegen RTL

Am Dienstagabend hat es im Dschungelcamp einen Unfall gegeben: Gil Ofarim stürzte während einer Prüfung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. RTL schlachtete den Vorfall maximal aus – was viele Zuschauer wütend machte.

Gil Ofarim ist im Dschungelcamp gestürzt und musste in eine Klinik. RTL kassiert für die Darstellung viel Kritik.

Es war eine dramatische Sendung, die RTL am Dienstag (3. Februar) im TV präsentierte. Die Sendung wurde mit den Worten eröffnet: "Es hat einen Unfall gegeben." Beim Blick in erste Szenen der Dschungelprüfung wurde schnell klar, dass etwas schiefgegangen war. Gil Ofarim verletzte sich bei einem Sturz und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie Sonja Zietlow und Jan Köppen mitteilten, war zu Beginn der Sendung noch unklar, wie mit der Situation verfahren werden würde. Anscheinend sollte live in der Sendung entschieden werden, ob Gil Ofarim ins Dschungelcamp zurückkehren könne oder nicht. Einen ironischen Seitenhieb konnte sich die Moderatorin dennoch nicht verkneifen. Sie sagte, Ofarim habe den berühmt-berüchtigten Satz gerufen – mit einer kleinen Anmerkung: "Ich bin ein Star – holt mich hier raus aus dem Krankenhaus!"

Heftiger Sturz: Das passiert in der Dschungelprüfung

Gil Ofarim und Eva Benetatou wurden in die Dschungelprüfung gewählt. Die beiden mussten zu "Schwierige Fanggelegenheit" antreten. In einem Parcours auf dem Wasser wurden die Sterne über Hindernisse hinweggeschleudert, die dann in der Luft gefangen werden sollten.

Gil Ofarim in der Dschungelprüfung vor dem fatalen Sturz. © RTL

Dr. Bob: "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht"

Dabei kam es zu einem fiesen Sturz: Gil Ofarim prallte mit dem Oberkörper auf einen harten Steg und blieb regungslos liegen. Sofort eilten mehrere Mitarbeiter, darunter auch Dr. Bob, zu dem Gestürzten. Nach dem Spiel erklärte der Dschungelcamp-Sanitäter, dass man bei ersten Untersuchungen keine Auffälligkeiten festgestellt habe. Dennoch wurde Ofarim sofort ins Krankenhaus zum Röntgen geschickt. "Ich bin mir sicher, dass es ihm gut geht."

Gil Ofarim verunglückt bei der Dschungelprüfung. © Screenshot RTL

Gil Ofarim darf zurück ins Dschungelcamp

Dass die Situation um Gil Ofarim während der Live-Show unklar war, stimmte nicht so ganz. Noch am Vorabend hatte der Skandal-Musiker ins Dschungelcamp zurückkehren dürfen, wie RTL in einem vorbereiteten Beitrag zeigte. Gestützt von Rangern wurde er zu seinen Teamkollegen gebracht. Sichtlich geschwächt berichtete er: "Ich habe großes Glück gehabt." Was wurde im Krankenhaus diagnostiziert? Dr. Bob verriet, dass Ofarim blaue Flecke erlitten habe und deswegen an Schmerzen leide.

Zuschauer üben Kritik nach Unfall-Show

Dass der Sender das Unfall-Drama derart dramatisch präsentiert hat und bis zum Ende der Dschungelcamp-Folge offenließ, ob der 43-Jährige weiterhin teilnehmen kann, kam bei vielen Zuschauern offenbar nicht sonderlich gut an. Ein Blick in die Kommentare eines Instagram-Beitrags zeigt, dass viele sich veräppelt fühlen. "Total übertrieben die ganze Aktion", wettert ein Fan des Formats. Ein weiterer will wissen: "Warum wird er zurück ins Camp gelassen, wenn er offensichtlich nicht in der Lage ist, ohne Unterstützung zu gehen?" RTL wird vorgeworfen, die Situation ausgeschlachtet zu haben. "Bin froh, dass es ihm gut geht, aber es wird hier ganz schön dramatisiert."

RTL teilt mit: So geht es Gil Ofarim aktuell

Der Sturz scheint für Gil Ofarim nicht folgenlos geblieben zu sein. RTL-Reporterin Luisa Hillmeier hatte den Vorfall vor Ort beobachtet und berichtet nun: "Er hat ein paar blaue Flecken. Dr. Bob hat ihm gesagt, er soll sich ausruhen. Er darf auch tagsüber schlafen. Er soll sich auch ein bisschen bewegen, zum Beispiel ein kleines bisschen schwimmen gehen. Also ich würde sagen, der Schock war wahrscheinlich das Schlimmste." Ob der Musiker für die kommenden Dschungelprüfungen gesperrt ist, ist noch nicht bekannt.