Voting-Ergebnis zum Dschungelcamp-Finale 2026: Welcher Promi weit vorne liegt

Im Dschungelcamp 2026 kämpfen Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim am Sonntagabend um Krone, Ruhm und 100.000 Euro Preisgeld. Wie stehen die Kandidaten des Finales im AZ-Ranking? Wer hat aktuell die größten Chancen auf den Sieg? Hier können Sie weiter abstimmen…
Steffen Trunk,
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
Das sind die Finalisten vom Dschungelcamp 2026. Wer schafft es, die Krone und damit 100.000 Euro zu gewinnen?
Das sind die Finalisten vom Dschungelcamp 2026. Wer schafft es, die Krone und damit 100.000 Euro zu gewinnen?

Nach über 17 Tagen im RTL-Dschungelcamp stehen die Finalisten endlich fest. Wer kann sich heuer bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" durchsetzen und die Krone ergattern? Nur noch wenige Stunden sind es bis zur großen Entscheidung und dann steht fest, wer Dschungelkönigin oder Dschungelkönig wird. Ein Blick in die Abstimmungszahlen des AZ-Votings zeigt schon jetzt eine klare Tendenz – und das dürfte einigen Ex-Kandidaten nicht gefallen.

Zuschauer entscheiden im Voting, wer aus dem Camp muss

Seit Freitag (30. Januar) entscheiden die Zuschauer über die Rauswahl der IBES-Kandidaten. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr. Im Regelfall geben die RTL-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!

Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei

Alle zwölf Kandidaten waren bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" angetreten, doch nur drei haben es ins große Finale geschafft. RTL zeigt die letzte Sendung aus dem Camp am Sonntagabend (8. Februar) ab 20.15 Uhr. Diese Star-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

  • Dating-TV-Kandidatin Samira Yavuz
  • Reality-Sternchen Hubert Fella
  • Skandal-Musiker Gil Ofarim

Auf diesen Plätzen landeten die Promis, die das Dschungelcamp vorab verlassen mussten:

  • 4. Platz: Unternehmerin Simone Ballack
  • 5. Platz: TV-Bauer Patrick Romer
  • 6. Platz: Reality-Star Ariel Hediger
  • 7. Platz: Schauspieler Hardy Krüger
  • 8. Platz: Reality-Star Eva Benetatou
  • 9. Platz: Schauspieler Steffen Dürr
  • 10. Platz: Schauspielerin Mirja du Mont
  • 11. Platz: Reality-Star Umut Tekin
  • 12. Platz: Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher

Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?

Wer zum Finale in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi.

Hohe Chancen auf Dschungelkrone: Gil Ofarim führt in AZ-Umfrage

Aktuell die höchsten Chancen auf den Sieg, zumindest bei zahlreichen AZ-Lesern, hat Gil Ofarim. Er steht momentan bei 48.91 Prozent und liegt damit weit vor seinen Konkurrenten (Stand 8. Februar, 9.30 Uhr). Hubert Fella folgt momentan mit 33,13 Prozent auf dem zweiten Rang. Der letzte Platz auf dem Siegertreppchen gebührt im Voting damit Samira Yavuz. Die Münchnerin erreicht lediglich 17,95 Prozent.

Gutes Gespür: AZ-Leser liegen (fast) immer richtig

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob sich diese Ergebnisse auch auf die tatsächliche RTL-Abstimmung am Sonntagabend übertragen lassen. Das Voting zeigt aber eine deutliche Tendenz des Publikums, denn die AZ-Leser lagen mit ihren bisherigen Einschätzungen fast immer richtig. Die letztplatzierten VIPs wie Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin, Mirja du Mont oder Stephen Dürr erreichten auch in der AZ-Umfrage zum Zeitpunkt ihres Rauswurfs die wenigsten Stimmen.

Doch bei zwei Kandidatinnen scheinen sich viele geirrt zu haben. Sowohl Ariel Hediger als auch Simone Ballack wurden von den Lesern der AZ sehr viel höher eingeordnet. Demnach hätte Ballack es sogar ins Finale schaffen und den zweiten Platz belegen können. Doch die TV-Zuschauer entschieden anders und strichen den beiden Promi-Damen knallhart die Sendezeit.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Odysseus51 am 04.02.2025 09:15 Uhr / Bewertung:

    Die meisten kenne ich gar nicht.
    Für viele anscheinend wichtiger als die Wahl am 23.Februar.

    Antworten
  • Wendeltreppe am 05.02.2025 11:02 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Odysseus51

    Und wo ist Ihr Problem? Was hat das Dschungelkamp im Fernsehen mit der Wahl am 23. Februar zu tun?

    Antworten
  • Der wahre tscharlie am 27.01.2026 18:13 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wendeltreppe

    Ein Glück dass er sich nur "Odysseus" nennt und nicht "Orakel von Delphi". Sonst käme noch eine Weissagung zum 23. Febr.

    Antworten
