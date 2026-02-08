Das Reality-TV ist Simone Ballack nichts Neues, immerhin war sie bereits in "Let’s Dance" und "Promi Big Brother" zu sehen. Doch ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2026 ängstigte die Münchnerin – aus einem ganz bestimmten Grund. Wie tickt sie abseits des Rampenlichts privat?

Simone Ballack hatte 2026 am Lagerfeuer vom legendären Dschungelcamp Platz genommen. Obwohl sie dem Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" früher noch eine klare Absage erteilt hatte, traute sie sich nun in den australischen Busch. Im Halbfinale musste sie jedoch die Show verlassen und landete damit auf Platz 4.

Geburtsname von Simone Ballack: So hieß sie vor ihrer Ehe

Als Simone Lambe erblickte die heutige Promi-Dame am 16. Februar 1976 in Kaiserslautern das Licht der Welt. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten und arbeitete auch in der Gastronomie. 1998 lernte sie den Fußballspieler Michael Ballack kennen, der damals für den FC Kaiserslautern kickte, und die beiden verliebten sich. Im Laufe seiner aktiven Profikarriere begleitete Simone ihren Liebsten erst nach Starnberg, dann nach London.

Simone und Michael Ballack im Jahr 2003 mit Sohnemann Louis. © imago/werek

Simone und Michael Ballack bekamen zusammen die Söhne Louis (*2001), Emilio (*2002) und Jordi (*2005). Nach zehn Jahren Beziehung trat das Paar 2008 vor den Traualtar, jedoch war dann im Jahr 2012 alles aus zwischen den beiden. Simone Ballack zog daraufhin mit den drei gemeinsamen Söhnen zurück nach Starnberg.

Simone Ballack packt im Dschungelcamp aus: Deshalb trägt sie Namen von Ex-Mann

Warum trägt Simone Ballack Jahre nach der Scheidung immer noch den Nachnamen ihres berühmten Ex-Mannes? An Tag 12 im Dschungelcamp erklärte sie die Hintergründe. "Den [Nachnamen, d.R.] würde ich immer behalten, meine Kinder heißen auch Ballack." Zu ihrem Geburtsnamen hat die Münchnerin keine Verbindung, da der Kontakt zu ihren Eltern bereits vor Jahren abgerissen ist. "Meine Mutter habe ich zuletzt vor 14 Jahren gesehen. Ich bin mit 15 zu Hause ausgezogen. Es war nie eine enge Verbindung."

Tragödie um Sohn Emilio: Schwerer Schicksalsschlag für Simone und Michael Ballack

Im August 2021 mussten Simone und Michael Ballack das Schlimmste durchmachen, das Eltern einholen kann: Ihr zweitgeborener Sohn Emilio verunglückte in Portugal tödlich. Der 18-Jährige überschlug sich mit einem Quad und konnte, trotz sofortiger Hilfe, nicht mehr gerettet werden.

Gegenüber verriet Simone Ballack im April 2024, wie sie mit dem großen Schmerz umzugehen lernte: "Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen, ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat."

Simone heiratete Jugendliebe: Das ist Ex-Mann Andreas Mecky

Nachdem die Ehe zwischen Profifußballer Michael Ballack und seiner Simone geendet war, fand die Kaiserslauterin in ihrer Jugendliebe Andreas Mecky erneut das Glück. 2019 trat sie mit diesem vor den Traualtar und trug ab diesem Zeitpunkt den Doppelnamen Mecky-Ballack. 2023 gaben der IT-Spezialist und die Promi-Lady dann jedoch ihre Trennung bekannt. Im Dschungelcamp deutete sie an, dass der Tod von Sohn Emilio Auswirkungen auf die Beziehung hatte und sie sich daher scheiden ließ.

Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky waren bis 2023 ein Paar. An Tag 13 im Dschungelcamp wurde Simone Ballack konkreter und verriet Details zu ihrer Trennung. Nach dem Tod von Emilio habe es zwischen ihr und ihrem damaligen Ehemann Andreas Mecky vermehrt Probleme gegeben. "Ich wollte nur noch weg! Mein eigener Mann hat mich nicht verstanden, ich habe mich danach scheiden lassen", erzählte sie im Gespräch mit Hardy Krüger jr.. Auch er hat ähnliche Erfahrungen machen müssen: Sein Sohn starb als Baby am plötzlichen Kindstod. "Du kommst dir vor wie ein Alien, nicht mehr Teil der Gesellschaft, du bist raus." Nach Beziehung zu Hotelier: Simone Ballack erfüllt sich Lebenstraum Simone Ballacks Liebeskummer war nach ihrer zweiten gescheiterten Ehe nicht von langer Dauer. Die hübsche Unternehmerin verschenkte ihr Herz an den Hotelier Heiko Grote. Nach nur knapp einem Jahr Beziehung trennten sich die beiden im Juni 2024. Auch wenn die romantischen Gefühle nicht länger ausreichten, sind sie jedoch bis heute geschäftlich miteinander verbunden. Denn sie betreiben zusammen das Hotel "Mio Mio" am malerischen Gardasee in Italien. Für ihre neue Karriere als Hotel-Geschäftsführerin kehrte Simone Ballack ihrer bayerischen Wahlheimat den Rücken. Auf der Wiesn 2024 ließ sie gegenüber der AZ die Katze aus dem Sack und verkündete: "Ich verlege mein Leben komplett nach Italien. Ich bin ja schon die ganze Zeit da und bin in München immer nur noch zu Besuch." Im April 2025 eröffnete sie "Mio Mio" ganz offiziell, nachdem sie es ein Jahr lang umgebaut hatte. Das Hotel befindet sich in der Gemeinde Tignale und Simone Ballack versorgt Fans auf Social Media gerne mit Eindrücken aus dem schönen Urlaubsort. Sommer 2025: Neue Liebe für Simone Ballack in Italien Im September 2025 wurde publik, dass Simone Ballack in Italien nicht nur beruflich erfolgreich ist. Auch in Sachen Liebe hat sich der Umzug für die Kaiserslauterin ganz offenbar gelohnt: Der Hotelier Gabriele Terzi soll der neue Mann an ihrer Seite sein. Wie "Bild" berichtet, soll die Ex-Spielerfrau bereits mit dem Italiener zusammenwohnen. Gabriele Terzi ist der Besitzer vom Hotel "Baia D'Oro". Simone Ballack posiert an der Seite von Gabriele Terzi. Er soll ihr neuer Partner sein.

Reality-TV: In diesen Formaten war Simone Ballack vorm Dschungelcamp zu sehen

2013 ertanzte sich Simone Ballack bei "Let's Dance" zusammen mit Erich Klann den vierten Platz. Auch wenn sie es damals weit schaffte, gab sie gegenüber RTL zu, die harte Jurykritik nicht immer ganz leicht verdaut zu haben: "Man ist natürlich schon geschockt, wenn man so viel arbeitet und versucht zu geben, dass das dann so niedergemacht wird."

2020 zog Simone Ballack dann in den Container von "Promi Big Brother" ein. In dem Sat.1-Format kam sie auch auf ihr Image als Spielerfrau zu sprechen und verriet über ihre Beziehung mit Michael Ballack: "Wir waren ein ganz normales Paar, eine ganz normale Familie – nur dass der Mann in der Öffentlichkeit stand. Schauspielerfrau, Sängerfrau – ich weiß nicht, warum es immer Spielerfrau heißt. Ich mag den Begriff nicht, ich finde ihn schwachsinnig! Da hängt ja dieses Klischee dran, dass man den ganzen Tag als Spielerfrau nur herumchillt und Anhängsel ist.