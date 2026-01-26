Dschungelcamp 2026: Wann der erste Promi rausgewählt wird

Das Dschungelcamp hat seine Pforten wieder geöffnet, die Kandidaten kämpfen im australischen Busch um die Krone. Wer kann sich 2026 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Spinnen, Schlangen, Kakerlaken, kaum was zu Essen und unbequeme Pritschen als Schlafstätte – was nach einem der schlimmsten Gefängnisse der Welt klingt, ist für die Promis in Deutschland die Königsklasse des Trash-TVs. Doch nicht jeder schaffte es, sich im Dschungelcamp zu behaupten.

Krankheit, Verletzung, psychischer Ausnahmezustand oder bloße Überschätzung kann dazu führen, dass der berühmt-berüchtigte Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen wird. Aber auch die Zuschauer sind gnadenlos: Wer nicht unterhält, wird rausgewählt.

Alle Promis sind ins Dschungelcamp 2026 gezogen

2026 sind zwölf Stars und Sternchen ins Dschungelcamp gezogen. Mit dabei sind Simone Ballack (49), Nicole Belstler-Boettcher (62), Mirja du Mont (50), Gil Ofarim (43), Hardy Krüger jr. (57), Patrick Romer (30), Umut Tekin (28), Stephen Dürr (51), Samira Yavuz (32), Eva Benetatou (33), Hubert Fella (58) und Ariel Hediger (22).

Rauswurf im Dschungelcamp: Wann der erste Promi gehen muss

Sollte niemand unvorhergesehen aus dem Dschungelcamp aussteigen, startet die Rauswahl aus dem Format nach der ersten Woche. Die Zuschauer können ab Freitag (30. Januar) für den Verbleib ihres Favoriten per Telefon-, SMS- oder Online-Wahl abstimmen. Der Promi mit den wenigsten Stimmen muss die Show dann sofort verlassen und hat damit keine Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro.

Freiwilliger Ausstieg: Das passiert, wenn ein Kandidat das Dschungelcamp verlassen will

Die Dschungelcamper haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Teilnahme abzubrechen. Wenn der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" von einem VIP gerufen wird, ist der Aufenthalt am australischen Lagerfeuer endgültig vorbei. Sollte sich ein Kandidat später umentscheiden wollen, wie in der Vergangenheit Michael Wendler oder Cora Schumacher, zeigt RTL knallharte Kante: Wer freiwillig geht, darf nicht mehr zurück. Steigt ein Promi direkt zu Beginn der Sendung aus, könnte ein Ersatzkandidat zum Einsatz kommen. Djamila Rowe, die 2023 für Martin Semmelrogge einsprang, hat als Lückenbüßerin das Dschungelcamp sogar gewinnen können.