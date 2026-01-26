Dschungel-Star Ariel Hediger: Das ist ihr Ex und Vater ihrer Tochter

Trash-TV-Fans sollten sich den Namen Ariel Hediger merken, denn mit Auftritten in Realityshows sorgte sie bereits für Streits und Drama. Jetzt kommt noch das Dschungelcamp 2026 hinzu, denn sie ist aktuell als Kandidatin dabei. Aus welchen Formaten kennt man sie? Und wie tickt sie privat?

Ariel Hediger konnte sich in den vergangenen zwei Jahren als Realitystar etablieren. Zwar war der ganz große Durchbruch noch nicht dabei, aber das könnte sich jetzt ändern. Die Schweizerin ist Teil der neuen Dschungelcamp-Staffel. Was muss man über Ariel wissen?

Ariel im Dschungelcamp: Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Neben Stars wie Simone Ballack, Mirja du Mont oder Samira Yavuz ist Arial aktuell Teil der beliebten RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Ob sie sich gegen die starke (und prominentere) Konkurrenz durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Allerdings hat sie bereits bei der Anreise bewiesen, dass sie durchaus zu unterhalten weiß.

Einreise nach Australien beinahe verweigert – wegen Klo-Panne

Beinahe hätte Ariel den Einzug ins Dschungelcamp verpasst, bei der Landung in Australien erlebte sie einen Schock. Bei der Einreise fehlte plötzlich ein wichtiges Dokument. "Ich habe meinen Pass auf der Toilette vergessen", sagte sie " ". Glück im Unglück: Ein Mitreisender entdeckte ihren Ausweis zufällig auf der Toilette und sie durfte doch noch australischen Boden berühren.

Herkunft, Alter und echter Name: Das ist über die krawallige Schweizerin bekannt

Am 13. April 2003 kam Ariel Hediger in Basel zur Welt. Bis heute lebt die Reality-Diva in der schönen Stadt am Rhein. Mit bürgerlichem Namen heißt die TV-Beauty laut " " Valeria – Ariel ist also ein Künstlername. Ihren Geburtsnamen hält die Schweizerin bewusst geheim. Neben ihrer Tätigkeit im Reality-TV arbeitet sie als Influencerin, auf Instagram folgen ihr über 200.000 Menschen (Stand: Dezember 2025).

Über Ariels Eltern ist nicht allzu viel bekannt. Im November 2025 machte sie eine seltene Ausnahme und teilte via Instagram mit, dass ihr Vater verstorben ist. "Du warst immer für mich da der Einzige, der an mich geglaubt hat, als alle anderen mich aufgegeben haben", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto.

Ex-Partner Giuliano Hediger: Mit ihm hat sie eine Tochter

Die Schweizerin hat selbst eine Tochter. Die kleine Ileyna erblickte im April 2024 das Licht der Welt erblickte. Der Vater ihres Kindes ist TV-Sternchen Giuliano Hediger, der ebenfalls als Realitystar Karriere machte und von dem sie inzwischen getrennt lebt.

Hat Ariel einen neuen Partner?

Ob Ariel Hediger aktuell einen neuen Partner hat, ist nicht bekannt. 2024 gab es Liebesgerüchte um die hübsche Schweizerin und Trash-TV-Bekanntheit Nikola Glumac. Eine längerfristige Partnerschaft scheint sich daraus jedoch nicht entwickelt zu haben.

Karriere-Anfänge: Von "Love Fool" bis "Prominent getrennt"

Ariel und Giuliano Hediger starteten ihre Reality-TV-Karriere 2023 gemeinsam im RTL+-Format "Love Fool". In der Datingshow mussten die heutigen Ex-Partner vorgeben, Single zu sein, um die Show zu gewinnen. Letztlich flog ihre Tarnung auf – zum Sieg reichte es damit nicht. 2024 folgte Ariels Teilnahme an der Amazon-Prime-Video-Show "The 50", bei der sie in einem französischen Schloss um 50.000 Euro kämpfte. In dem Format belegte die Schweizerin Platz 20.

Ariel war im Weiteren in der Schweizer Sendung "The Real Life #Züri" zu sehen, wo sie und ihr Ex-Partner Giuliano Einblicke in ihren Alltag gaben. Dabei sollte das Leben mit der gemeinsamen Tochter Ileyna im Fokus stehen. Das Liebes-Aus zwischen dem einstigen Reality-Paar erfolgte kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Kindes.

Seit der Trennung machten sie einander immer wieder schwere Vorwürfe. Aus der einstigen Liebe entwickelte sich eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder trägt das Ex-Paar seine Streitigkeiten via Social Media aus. Dennoch traten sie im August 2025 als Team in der Show "Prominent getrennt" auf – die sie tatsächlich gewinnen konnten.