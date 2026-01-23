Hubert Fella im Dschungelcamp: Woher kennt man den Partner von Matthias Mangiapane?

Durch den australischen Busch hallt wieder der Ausruf "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Zum Teilnehmerfeld der aktuellen Staffel gehört auch Hubert Fella. Der Hammelburger ist im TV kein Unbekannter und tingelte bereits durch zahlreiche Formate. Wie tickt der Mann von Matthias Mangiapane privat? Die AZ verrät Details.

Mit Hubert Fella (57) hat sich RTL einen echten Reality-TV-Profi fürs Dschungelcamp 2026 ins Boot geholt. Einst wurde er auf dem Sender VOX bekannt, doch der Fernsehdarsteller ist längst auch bei anderen Privatsendern zuhause. Aber wie sah Hubert Fellas Leben eigentlich vor der TV-Karriere aus? Und was ist über seine Ehe zu Matthias Mangiapane (42) bekannt? Die AZ gibt einen Überblick.

Harte Prüfung: Diesen Todestag will er unbedingt im Dschungelcamp verbringen

Neben dem schweißtreibenden Kampf um Sterne wartet auf Hubert Fella im Dschungelcamp 2026 seine ganz persönliche Prüfung. Der TV-Star hat es sich zum Ziel gesetzt, bis mindestens 7. Februar in der Show zu bleiben. Das hat einen traurigen Hintergrund, denn an diesem Tag jährt sich der Tod seines geliebten Hundes. "Das ist mein absoluter Tiefpunkt. Mein Hund war mein Ein und Alles", sagte er vor seinem Einzug ins Camp RTL. "Das war einfach so ein lieber Hund. So was habe ich noch nie in meinem Leben gehabt." Ob er das schaffen wird, bleibt noch abzuwarten.

TV-Star wurde in Hammelburg geboren

Hubert Fella erblickte am 15. Januar 1968 in Hammelburg das Licht der Welt und ist bis heute auch in dem idyllischen Örtchen beheimatet. Viele Jahre betrieb er dort ein eigenes Reisebüro, das er im Jahr 2018 verkaufte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon längst TV-Luft geschnuppert.

Große Liebe: Das ist sein Ehemann Matthias Mangiapane

Sein langjähriger Partner Matthias Mangiapane dürfte wohl den meisten Trash-TV-Fans ein Begriff sein. Süffisant und bissig kämpfte sich der gelernte Friseur bereits durch zahlreiche Formate, unter anderem auch das Dschungelcamp im Jahr 2018, das er mit dem fünften Platz verließ. Ob seinem Liebsten Hubert 2026 eine noch höhere Platzierung gelingen wird?

2018 begleitete Hubert Fella seinen Liebsten Matthias nach Australien, der im Dschungelcamp um die Krone kämpfte. © imago/Hartenfelser

Das Paar hatte sich 2006 in Darmstadt kennengelernt und 2012 auf Mallorca verlobt. Obwohl sie sich das Versprechen also bereits gegeben hatten, kam es 2018 zu einem zweiten Heiratsantrag, als Hubert Fella erneut um die Hand seines Liebsten anhielt – und das medienwirksam in einem Brief, der laut im Dschungelcamp vorgelesen wurde. Unvergessen bleiben die Bilder eines bewegten Matthias Mangiapane, der in die Weiten des Urwalds ruft: "Ja, ich will!"

Die Vorbereitungen auf den großen Tag wurden 2018 von VOX in einer sechsteiligen Doku übertragen: "Hubert & Matthias – Die Hochzeit". Am 8. Mai 2018 heiratete das Paar schließlich auf Schloss Engers. Anlässlich des 19. Jahrestages ihres Kennenlernens veröffentlichte Hubert Fella einen emotionalen Zusammenschnitt ihrer schönsten Momente auf Instagram.

TV-Anfänge auf VOX: An diesen Formaten nahm Hubert Fella teil

2011 war Hubert Fella zum ersten Mal im TV zu sehen, als er bei "Ab ins Beet!" mitwirkte. Seit 2016 ist der Hammelburger fester Bestandteil des Formats "Hot oder Schrott – Die Allestester". Auch wenn er sich mit diesen Shows zu einem bekannten VOX-Gesicht gemausert hat, ist Hubert Fella längst auch bei anderen Privatsendern angekommen. 2017 nahmen er und Matthias bei "Das Sommerhaus der Stars" (RTL) teil und belegten den dritten Platz. 2020 war Fella dann Teil von "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand". Mit dem Dschungelcamp 2026 hat es der TV-Darsteller nun endgültig in den Trash-Olymp geschafft.

Freundschaft mit Frankfurter "Barbie-Boy" Patrick Mast

Folgt man Hubert Fella auf Instagram, so stellt man fest, dass es in seinem Leben neben Matthias Mangiapane noch einen anderen wichtigen Mann gibt. Patrick Mast, der sich mit zahlreichen Schönheits-Eingriffen zum "Barbie Boy" modellieren ließ, begleitet Fella regelmäßig zu wichtigen Veranstaltungen.

Ballermann-Träume: Diese Singles brachte Hubert Fella heraus

Wie viele Trash-TV-Persönlichkeiten hat auch Hubert Fella bereits sein Glück in der Musikbranche versucht. 2012 erschien mit "Summ Summ Summ – Ich will dich" seine Debütsingle. Es folgten weitere Veröffentlichungen wie "Wir tanzen unterm Regenbogen" (2012), "Insel der Liebe" (2021) und "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" (2022). Bislang ist der TV-Star aber vor allem als Ehemann von Matthias Mangiapane bekannt. Ob er sich im Dschungelcamp endgültig aus dem Schatten seines kratzbürstigen Liebsten befreien wird? Man darf gespannt sein.