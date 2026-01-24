Ex von Michael Ballack: Das neue Privatleben von Dschungelcamperin Simone

Das Reality-TV ist Simone Ballack nichts Neues, immerhin war sie bereits in "Let’s Dance" und "Promi Big Brother" zu sehen. Doch ihre Teilnahme am Dschungelcamp 2026 ängstigt die Münchnerin – aus einem ganz bestimmten Grund. Wie tickt sie abseits des Rampenlichts privat?

Simone Ballack hat am Lagerfeuer vom legendären Dschungelcamp Platz genommen. Obwohl sie dem Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" früher noch eine klare Absage erteilte, traute sie sich nun in den australischen Busch. Die Münchnerin wurde aber vor ihrem TV-Einzug von großen Sorgen geplant, wie sie ausgeplaudert hat.

Angst vor Dschungelcamp-Start: "Bin fertig mit der Welt"

In ihrer Instagram-Story meldete sich Simone Ballack nur wenige Tagen vor dem Dschungelcamp-Start zu Wort – und schien am Ende ihrer psychischen Kräfte zu sein. "Ich bin immer noch im Hotel, aber die Aufregung steigt", sagte sie mit sorgenvoller Miene. "Ich bin langsam echt fertig mit der Welt und kann nachts nicht mehr richtig schlafen. Ich glaube, das liegt nicht nur am Jetlag, sondern an der puren Angst."

Vor allem die Unberechenbarkeit bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" machten der ehemaligen Spielerfrau ordentlich zu schaffen. "Man weiß nicht, wann sie einen holen. Es kann jede Minute passieren und man ist ständig auf Hochspannung. Jedes Mal, wenn jemand auf mich zuläuft, denke ich: jetzt, jetzt – nee, doch nicht. Es geht schon an die Substanz, muss ich sagen. Es hat noch nicht mal angefangen und ich bin schon fertig." Inzwischen ist sie ins Camp eingezogen

Simone Ballack ist schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp angespannt. © Instagram/simoneballack

Simone Ballack: So lernte sie Ex-Mann Michael Ballack kennen

Als Simone Lambe erblickte die heutige Promi-Dame am 16. Februar 1976 in Kaiserslautern das Licht der Welt. Nach dem Schulabschluss machte sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten und arbeitete auch in der Gastronomie. 1998 lernte sie den Fußballspieler Michael Ballack kennen, der damals für den FC Kaiserslautern kickte, und die beiden verliebten sich. Im Laufe seiner aktiven Profikarriere begleitete Simone ihren Liebsten erst nach Starnberg, dann nach London.

Simone und Michael Ballack im Jahr 2003 mit Sohnemann Louis. © imago/werek

Simone und Michael Ballack bekamen zusammen die Söhne Louis (*2001), Emilio (*2002) und Jordi (*2005). Nach zehn Jahren Beziehung trat das Paar 2008 vor den Traualtar, jedoch war dann im Jahr 2012 alles aus zwischen den beiden. Simone Ballack zog daraufhin mit den drei gemeinsamen Söhnen zurück nach Starnberg.

Tragödie um Sohn Emilio: Schwerer Schicksalsschlag für Simone und Michael Ballack

Im August 2021 mussten Simone und Michael Ballack das Schlimmste durchmachen, das Eltern einholen kann: Ihr zweitgeborener Sohn Emilio verunglückte in Portugal tödlich. Der 18-Jährige überschlug sich mit einem Quad und konnte, trotz sofortiger Hilfe, nicht mehr gerettet werden.

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Gegenüber verriet Simone Ballack im April 2024, wie sie mit dem großen Schmerz umzugehen lernte: "Ich versuche jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen. Sich ständig neue Aufgaben zu setzen ist, glaube ich, die beste Medizin gegen Trauer. Und auch, sich von niemandem vorschreiben zu lassen, wie man zu leben hat."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach Scheidung von Michael Ballack: Simone heiratete Jugendliebe

Nachdem die Ehe zwischen Profifußballer Michael Ballack und seiner Simone geendet war, fand die Kaiserslauterin in ihrer Jugendliebe Andreas Mecky erneut das Glück. 2019 trat sie mit diesem vor den Traualtar und trug ab diesem Zeitpunkt den Doppelnamen Mecky-Ballack. 2023 gaben der IT-Spezialist und die Promi-Lady dann jedoch ihre Trennung bekannt.

Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky waren bis 2023 ein Paar. © imago/Jan Huebner Nach Beziehung zu Hotelier: Simone Ballack erfüllt sich Lebenstraum Simone Ballacks Liebeskummer war nach ihrer zweiten gescheiterten Ehe nicht von langer Dauer. Die hübsche Unternehmerin verschenkte ihr Herz an den Hotelier Heiko Grote. Nach nur knapp einem Jahr Beziehung trennten sich die beiden im Juni 2024. Auch wenn die romantischen Gefühle nicht länger ausreichten, sind sie jedoch bis heute geschäftlich miteinander verbunden. Denn sie betreiben zusammen das Hotel "Mio Mio" am malerischen Gardasee in Italien. Für ihre neue Karriere als Hotel-Geschäftsführerin kehrte Simone Ballack ihrer bayerischen Wahlheimat den Rücken. Auf der Wiesn 2024 ließ sie gegenüber der AZ die Katze aus dem Sack und verkündete: "Ich verlege mein Leben komplett nach Italien. Ich bin ja schon die ganze Zeit da und bin in München immer nur noch zu Besuch." Im April 2025 eröffnete sie "Mio Mio" ganz offiziell, nachdem sie es ein Jahr lang umgebaut hatte. Das Hotel befindet sich in der Gemeinde Tignale und Simone Ballack versorgt Fans auf Social Media gerne mit Eindrücken aus dem schönen Urlaubsort. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Sommer 2025: Neue Liebe für Simone Ballack in Italien Im September 2025 wurde publik, dass Simone Ballack in Italien nicht nur beruflich erfolgreich ist. Auch in Sachen Liebe hat sich der Umzug für die Kaiserslauterin ganz offenbar gelohnt: Der Hotelier Gabriele Terzi soll der neue Mann an ihrer Seite sein. Wie "Bild" berichtet, soll die Ex-Spielerfrau bereits mit dem Italiener zusammenwohnen. Gabriele Terzi ist der Besitzer vom Hotel "Baia D'Oro". Simone Ballack posiert an der Seite von Gabriele Terzi. Er soll ihr neuer Partner sein. © Instagram/simoneballack

Reality-TV: In diesen Formaten war Simone Ballack vorm Dschungelcamp zu sehen

2013 ertanzte sich Simone Ballack bei "Let's Dance" zusammen mit Erich Klann den vierten Platz. Auch wenn sie es damals weit schaffte, gab sie gegenüber RTL zu, die harte Jurykritik nicht immer ganz leicht verdaut zu haben: "Man ist natürlich schon geschockt, wenn man so viel arbeitet und versucht zu geben, dass das dann so niedergemacht wird."

2020 zog Simone Ballack dann in den Container von "Promi Big Brother" ein. In dem Sat.1-Format kam sie auch auf ihr Image als Spielerfrau zu sprechen und verriet über ihre Beziehung mit Michael Ballack: "Wir waren ein ganz normales Paar, eine ganz normale Familie – nur dass der Mann in der Öffentlichkeit stand. Schauspielerfrau, Sängerfrau – ich weiß nicht, warum es immer Spielerfrau heißt. Ich mag den Begriff nicht, ich finde ihn schwachsinnig! Da hängt ja dieses Klischee dran, dass man den ganzen Tag als Spielerfrau nur herumchillt und Anhängsel ist.