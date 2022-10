Dieter Bohlen lästert über Ex-DSDS-Kollegin Vanessa Mai: "Sie überschätzt sich"

Poptitan Dieter Bohlen ist bekannt für seine deutlichen Worte, die er oft auch gegen ehemalige Kollegen richtet. Dieses Mal hat es Vanessa Mai erwischt, für die der DSDS-Juror keine Nettigkeiten übrig hat.

"Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man den Mund halten." An diese Weisheit von Disney-Hase Klopfer aus dem Klassiker "Bambi" will sich Dieter Bohlen offenbar nicht halten. Der Poptitan teilt gerne gegen ehemalige Wegbegleiter aus Show- und Musikbranche aus, wie etwa Thomas Anders oder Thomas Gottschalk. Jetzt feuert er gegen Schlagersternchen Vanessa Mai.

Hält Dieter Bohlen nichts von Vanessa Mai?

Am Dienstag (4. Oktober) war Dieter Bohlen zu Gast bei "Radio Hamburg" und erklärte sehr eindeutig, was er von der Sängerin hält. In der "Morningshow" sollte der Produzent den Satz des Moderators "Vanessa Mai ist..." beenden. Darauf sagte er trocken "...eine Sängerin und Schauspielerin". Auf die Nachfrage, ob sie ihm denn ans Herz gewachsen sei, antwortete er mit einem Wort: "Nö!"

Warum ist der Poptitan nicht sonderlich gut auf Vanessa Mai zu sprechen? Immerhin standen die beiden 2016 mit Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und Schlagerstar Michelle gemeinsam für "Deutschland sucht den Superstar" vor der Kamera und schienen zumindest keine gegenseitige Antipathie zu hegen.

2016 stand Vanessa Mai mit H.P. Baxxter, Michelle und Dieter Bohlen für DSDS vor der Kamera. © IMAGO / Hermann J. Knippertz

Dieter Bohlen über Vanessa Mai: "Sie sieht besser aus als sie singt"

Dieter Bohlen erklärte, was ihn an seiner ehemaligen Kollegin stört. "Ich glaube, sie überschätzt sich ein bisschen." Vor allem ihr musikalisches Talent sei für ihn nicht ausreichend für eine ernstzunehmende Sängerin. "Sie sieht besser aus als sie singt", sagte er und legte direkt nach. "Soll ich sagen, die kann singen, wenn sie nicht so gut singen kann?"

Dabei haben der Poptitan und Vanessa Mai in der Vergangenheit für den Song "Ich sterb für dich" (2016) zusammengearbeitet. Bohlen schrieb mit Oliver Lukas den Text und produzierte das Lied sogar. Darauf angesprochen erwidert er lediglich: "Das war auch der einzig gute Titel von ihr."

Auf die Läster-Attacke ihres einstigen Produzenten hat Vanessa Mai bislang nicht reagiert. Immer wieder wird ihr von Kritikern und Hatern im Netz vorgeworfen, sich zu freizügig zu präsentieren, statt sich auf die Musik zu konzentrieren. Dieter Bohlen dürfte mit seinem Spruch wohl genau in diese Kerbe geschlagen haben.