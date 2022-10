"Sommerhaus"-Promi Eric Sindermann teilt gegen RTL aus: "Fühlte mich alleingelassen"

"Das Sommerhaus der Stars" 2022 geht in die letzte Phase, bald wird das Gewinner-Paar gekrönt. Als Verlierer steht bereits Eric Sindermann fest, der nicht nur in der Show scheiterte, sondern am Ende auch noch ohne Freundin dastand. Jetzt attackiert der Ex-Handballer den Sender RTL.

04. Oktober 2022 - 14:58 Uhr | AZ

Eric Sindermann hat keine Lust auf das "Sommerhaus"-Wiedersehen und attackiert RTL. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt

Für Eric Sindermann ist die Teilnahme an der Trash-Show "Das Sommerhaus der Stars" 2022 nicht wirklich gut gelaufen. Statt für gute Laune zu sorgen und den Gewinn von 50.000 Euro einzustreichen, machte er vor allem durch Streitereien mit Ex Katha auf sich aufmerksam. Dadurch entwickelte sich der Designer bei den restlichen Promi-Kandidaten und den Fans schnell zum Buhmann. Beim "Sommerhaus"-Wiedersehen, das nach dem Finale ausgestrahlt wird, ist er trotzdem dabei – wenn auch nicht ganz freiwillig. Eric Sindermann pöbelt gegen RTL: "Hatte keinen Bock zu kommen" In seiner Instagram-Story erklärt Eric Sindermann, dass er keine Lust auf eine Teilnahme an der Wiedersehens-Show habe. "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich keinen Bock zu kommen", sagt er dazu in einem Video-Statement. Der Grund dafür sei die Enttäuschung gegenüber RTL. "Ich habe mich sehr alleingelassen gefühlt von der Produktion." Lesen Sie auch "Sommerhaus der Stars" 2022: Wer ist raus? X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Kasperltheater der Stars: Sommerhaus-Promis liefern Peinlich-Show X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Trotzdem werde der ehemalige Handball-Spieler an der letzten Sendung zum "Sommerhaus der Stars" 2022 teilnehmen, denn er wolle seine Karriere im Reality-TV weiter vorantreiben und negative Konsequenzen vermeiden. "Ich will ja, dass meine TV-Karriere weiter läuft. Noch dazu hätte ich eine Vertragsstrafe bekommen, wenn ich nicht zur Show gekommen wäre." "Sommerhaus der Stars": Eric Sindermann will sich dem Wiedersehen stellen Früher hätte Eric Sindermann wohl anders auf die Situation reagiert und RTL für das "Sommerhaus"-Wiedersehen die Rote Karte gezeigt. "Beim Handball hätte ich gesagt: Fi** euch, ich hab keinen Bock! Aber heute bin ich ein bisschen klüger geworden." Er wolle sich außerdem der Situation stellen, denn "dadurch wird man nur noch stärker". Ob die Situation mit den anderen Promi-Kandidaten und vor allem die Begegnung mit Ex Katha erneut eskalieren wird? Das werden die Reality-Trash-Fans wohl erst bei der Ausstrahlung erfahren...