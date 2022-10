Neue Frisur für Cathy Hummels: Neuer Look mit kürzeren Haaren ohne Extensions

Cathy Hummels hat genug von ihren langen und künstlichen Haar-Extensions und präsentiert auf Instagram einen natürlicheren Look. Wie finden Fans den optischen Neustart?

So schaut Cathy Hummels aktuell nicht mehr aus. Die Moderatorin hat sich an ein Umstyling gewagt und präsentiert auf Instagram ihre neue Frisur.

Über die Jahre ist die braune, lange Wallemähne von Cathy Hummels zu einem ihrer Markenzeichen geworden. Doch jetzt hat sich die Moderatorin und Influencerin an einen neuen Look getraut. Wie sehr hat sie sich verändert?

Vorher-Foto: Cathy Hummels zeigt ihr "Bitch Face"

"Neue Haare, Nadel in der Vene und Bitch Face", schreibt Cathy Hummels auf Instagram zu einem Foto, welches sie mitten in ihrer Verwandlung zeigt. Darauf ist sie ohne Make-up und mit verwuschelten und teilweise in Alufolie eingepackten Haaren zu sehen.

Um ihren neuen Look professionell in Angriff zu nehmen, hat sich Cathy Hummels extra ein komplettes Beauty-Team gegönnt, das bei ihr zu Hause Hand anlegt. Fans wundern sich, was genau es mit der Nadel in ihrem Arm auf sich hat. "Eine Glow-Infusion für maximale Beauty", erklärt die Münchnerin in ihrer Instagram-Story dazu.

Neuer Look: Cathy Hummels wagt Umstyling

An ihren Friseur hat Cathy Hummels eine deutliche Ansage: "Schneid mir die Zöpfe ab, ich bin bereit für ein neues Ich!" Gesagt, getan, wie sie in einem Clip präsentiert. Die zotteligen Extensions sind raus, ihre wesentlich kürzeren Haare strahlen mit blonden Highlights.

Wie den Kommentaren zu entnehmen ist, sind die Fans der Moderatorin begeistert von dem neuen Look. "Richtig frisch", "steht dir super" und "wunderschön" schreiben Follower dazu. Auch Cathy Hummels scheint ihre neue Frisur zu gefallen. "Das ist echt krass, aber megaschön. [...] Boah, ich liebs!"