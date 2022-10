Günther Jauch als Tattoo? "Wer wird Millionär?"-Kandidat macht skurrile Ansage

Das Konterfei von Günther Jauch für immer unter die Haut gestochen? Ein Kandidat von "Wer wird Millionär?" will das tatsächlich in die Tat umsetzen. Wie reagiert der Moderator auf diese Tattoo-Idee?

Eigentlich geht es für die Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" darum, möglichst viel Geld zu gewinnen und vielleicht sogar den siebenstelligen Betrag abzuräumen. Günther Jauch schafft es mit seiner sympathischen Art trotzdem, die Teilnehmer vor der Kamera aus der Reserve zu locken. Ein Millionärsanwärter gab in der Show sogar ein gut gehütetes Geheimnis preis und machte den Moderator mit einem Vorhaben sprachlos.

"Wer wird Millionär?"-Kandidat beichtet Tattoo-Sünden

Am Montag (3. Oktober) versuchte Niklas Buhl sein Glück in der Sendung. Nach den ersten erfolgreich beantworteten Fragen wurde es für den Kandidaten bereits sehr persönlich, wie Günther Jauch ankündigte: "Es gucken wahrscheinlich auch ihre Eltern zu, zum Beispiel Ihr Vater. Sie tragen einige Geheimnisse mit sich herum, von denen er noch nichts weiß."

Sichtlich angespannt legte Niklas Buhl im Studio von "Wer wird Millionär?" eine "Beichte" ab und enthüllte, was sich unter seinem T-Shirt verbirgt: zahlreiche Tattoos! Sechs Jahre lang habe er die unter die Haut gestochenen Bilder vor seinem Vater geheim halten können, wie er in der Show erklärt: "Ich dachte, irgendwann erzähle ich es ihm, aber der Zeitpunkt kam dann nicht. [...] Jetzt ist es raus, sorry Papa!"

Günther Jauch schockiert über Tattoo-Idee: "Tun Sie es nicht!"

Wie der Vater des Kandidaten vor dem Bildschirm wohl auf diese Offenbarung reagiert hat? Vielleicht ähnlich wie Günther Jauch, der durch ein Vorhaben von Niklas Buhl kurz sprachlos wurde. "Ich bin jetzt über eine Gewinnsumme, da habe ich vorher eine Wette abgeschlossen", kündigte der Millionärsanwärter an. "Wenn ich eine fünfstellige Summe gewinne, dann lasse ich mir ein Porträt von Günther Jauch stechen."

Damit hatte der Showmaster nicht gerechnet. "Tun Sie es nicht", lautete sein Rat dazu und machte eine deutliche Ansage. "Wenn das ernst ist, werde ich alles dransetzen, dass Sie mit 1.000 Euro nach Hause gehen!"

So weit kam es dann aber nicht, Niklas Buhl durfte sich am Ende über 64.000 Euro freuen. Ob er die Wette mit dem Günther-Jauch-Tattoo tatsächlich eingehalten hat, bleibt abzuwarten. "Halten Sie mich wegen des Tattoos bitte auf dem Laufenden", bat der Moderator zur Verabschiedung.