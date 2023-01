Daniela Katzenberger reagiert auf Ehe-Krise von Mutter Iris Klein

Hat Peter Klein nach über 20 Jahren inniger Liebe seine Ehefrau Iris Klein betrogen? Seit Tagen beschäftigt TV-Deutschland diese Frage. Der angebliche Fremdgeh-Skandal ist beinahe am Überkochen. Jetzt meldet sich Daniela Katzenberger zum Zoff ihrer Eltern zu Wort.

Für Daniela Katzenberger war Peter Klein immer "Papa Peter" – auch wenn der vierte Ehemann von Mutter Iris nicht ihr leiblicher Vater ist. Für den blonden TV-Star sind die anhaltenden Schlagzeilen rund um den Fremdgeh-Skandal, den Iris Klein selbst publik machte, nur schwer auszuhalten.

Iris Klein wittert Fremdgeh-Skandal

Iris Klein wirft ihrem Ehemann Peter vor, sie mit Schauspielerin Yvonne Woelke betrogen zu haben. Sie habe angebliche Beweise, postete die Mutter von Daniela Katzenberger. Mehrere Instagram-Storys, die das Ehe-Aus besiegeln sollen, hat Iris Klein in der Nacht auf Samstag veröffentlicht. Und wenig später tieftraurig wieder gelöscht.

Statement von Peter Klein: Hat er seine Ehefrau mit Yvonne Woelke betrogen?

Peter Klein, der als Dschungel-Begleitung von Lucas Cordalis (Katzenbergers Ehemann) in Australien weilt, kämpft derweil um seine Ehe. Er bestreitet es, intim mit der Freundin von Dschungelcamp-Teilnehmerin Djamila Rowe gewesen zu sein. "Ich habe meine Frau nie betrogen und ich habe auch nicht vor, das zu tun." Aktuell will Iris keinen Kontakt zu Peter haben. "Ich komme nicht an sie heran, sie macht ein bisschen zu", sagt Peter zu RTL. Ihm kommen die Tränen: "Ich liebe dich. Es gibt niemand anderes!" Er will trotz gemachter Fehler seine Ehe retten: "Ich lebe 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Meinst du, ich werfe die jetzt einfach so weg?" Auch Yvonne Woelke hat ein Techtelmechtel abgestritten.

Das sagt Daniela Katzenberger zum Streit zwischen Iris und Peter Klein

In Iris Kleins Haus auf Mallorca hat am Wochenende ein Krisen-Treffen stattgefunden: Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia sowie Iris' zweite Tochter Jenny Frankhauser samt Ehemann und Sohn saßen am Familientisch. Wie es genau weiter geht? Für die Öffentlichkeit ist das noch unklar. "Wenn zwei sich streiten, hält man sich raus und am besten die Schnauze (in dem Fall: meine Schnauze). Ende der Durchsage." Nur ein Familienmitglied weiß noch gar nichts vom Mega-Zoff: Sänger Lucas Cordalis sitzt noch immer ahnungslos im Dschungelcamp.

Peter Klein bereut es nach eigener Aussage nach Australien geflogen zu sein. Werden sich die Wogen wieder glätten, wenn er in rund zehn Tagen wieder heimkommt?

Zieht Iris Klein aus dem Haus auf Mallorca aus?

Iris Klein sieht offenbar keine gemeinsame Zukunft mehr, wie sie auf Instagram schreibt: "Das Leben wird weitergehen und ich werde es schon irgendwie schaffen. Wir haben versucht, unsere Ehe zu retten, weil ich mein Vertrauen und an die Liebe verloren hatte. Nun ist es wieder passiert und ich werde daraus meine Konsequenzen ziehen. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht und wo ich wohnen werde. Ich ziehe mich jetzt zurück und hoffe, dass ich irgendwann wieder lächeln kann."