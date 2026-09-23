Birgit Schrowange im Wiesn-Fieber: Moderatorin will den Schlegel schwingen

Birgit Schrowange ist längst in der Münchner Society angekommen. Die sympathische Moderatorin mit dem großen Herzen begeistert mit ihrer fröhlichen Art – und war heuer bereits mehrmals auf dem Oktoberfest. Jetzt verrät sie ihren ganz persönlichen Wiesn-Plan für das kommende Jahr...

Seit Anfang des Jahres ist Birgit Schrowange offiziell Münchnerin. Da gehört freilich ein Besuch des Oktoberfests zum Pflichtprogramm. Pünktlich zum Wiesn-Start feierte die Moderatorin also gemeinsam mit Ehemann Frank Spothelfer und weiteren VIPs in den Wildstuben sowie bei Käfer.

Birgit Schrowange auf der Wiesn: "Es fühlt sich mega an"

Die 68-Jährige zelebrierte ihren allerersten Besuch auf der Theresienwiese. Ihr Mann hingegen kannte das bunte Oktoberfesttreiben. "Er hat in den 80er-Jahren schon in München gelebt und hier studiert. Frank ist absoluter Wiesn-Fan", verriet Schrowange der Abendzeitung. In einem dunkelblauen Dirndl sang und tanzte die Moderatorin – und genoss das Trachtentreiben. "Es fühlt sich mega an", betonte Schrowange.

Hammer-Ansage von Birgit Schrowange: Moderatorin will Fass anzapfen

Birgit Schrowange könnte sich sogar vorstellen, einmal beim Oktoberfest anzuzapfen, verriet sie Moderator Thomas Gierling ("Medien Martini"). Und der Abendzeitung sagte sie: "Ich will unbedingt! Zwei Schläge sind mein Ziel."

Anzapfen in den Wildstuben: Diese Promis durften bereits ran

Ob Wildstuben-Wirt Klaus Renoldi tatsächlich Birgit Schrowange zum Anstich auswählen wird? Launig wäre die Schlegel-Performance dann auf jeden Fall!

Seit Jahren lässt der Wiesn-Wirt am ersten Oktoberfest-Tag einen Promi das Fass anzapfen. 2025 durfte Lilly Becker (50) diese Aufgabe übernehmen. 2026 war Francis Fulton-Smith (60) an der Reihe. Birgit Schrowange wäre für 2027 eine sehr gute Wahl.

"Ich würde es wirklich machen"

Die Moderatorin zeigte sich auch am Dienstagmittag bei den "Red Ladies Wiesn" vom Hammer-Plan begeistert – und schon jetzt motiviert: "Ich würde es wirklich machen, wenn man mich fragt."