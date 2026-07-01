Birgit Schrowange zieht Fazit zu München: "Fangen gerade erst an"

Seit Ende 2025 lebt Birgit Schrowange in München. Beim sommerlichen Dinner verriet die Moderatorin der AZ, wie sie ihren ersten Sommer in München erlebt, wohin es in den Urlaub geht und welcher Ort ihr besonders viel Kraft schenkt.

In München ist die Promi-Dichte aktuell ziemlich hoch. Das Filmfest ist in vollem Gange. Zu dem glamourösen Event zieht es sogar Stars aus Hollywood in die schöne Isarmetropole. Für Birgit Schrowange ist es lediglich ein Katzensprung, seit sie vor einigen Monaten hergezogen ist. Wie die Moderatorin ihre erste Zeit erlebt hat?

Birgit Schrowange zieht Fazit zu München

"Mein erster Sommer in München gefällt mir bislang sehr gut", schwärmt Schrowange, als die AZ sie beim Midsommar-Dinner von HSE trifft. Was der 68-Jährigen so gut an der Stadt gefällt, ist vor allem die Nähe zur Natur. "Hier kann man wunderbar an der Isar spazieren gehen und in den Biergärten sitzen. Und die ganzen Seen, die müssen wir uns noch erobern – wir fangen damit gerade erst an." Im Juli geht es für den einstigen RTL-Star mit Ehemann Frank Spothelfer an den Tegernsee. "Nach und nach entdecken wir immer wieder neue Sachen."

Außergewöhnlicher Kraftort: Hier findet Birgit Schrowange in München Ruhe

Birgit Schrowange hat in München bereits ganz besondere Plätze für sich entdeckt, an denen sie Kraft tanken kann. Doch an einem Ort kommt der TV-Star besonders zur Ruhe, der von manchen durchaus skurril wahrgenommen werden könnte. "Ganz ehrlich, ich gehe wahnsinnig gerne auf dem alten Südfriedhof spazieren", erzählt die Moderatorin lachend der AZ. "Dann gucke ich mir die Grabsteine an und überlege, was das wohl für Menschen waren, die hier gelebt haben. Und man kann auch durchaus lustige Grabinschriften entdecken, wie 'Hier ruht die hochwohlgeborene Gattin vom Soundso'. Das lese ich mir gerne durch."

Auf dem Münchner Südfriedhof geht Birgit Schrowange gerne spazieren, wenn sie ihre Gedanken ordnen will. © imago/Michael Westermann

Bei einem Streifzug durch den Südfriedhof könne Birgit Schrowange gut über Dinge nachdenken, die sie aktuell beschäftigen. "Der Alte Südfriedhof hat eine ganz spezielle Aura und gibt einem eine Ruhe", erklärte sie dazu und fügte augenzwinkernd an: "Das ist ein bisschen spooky, oder?"

Urlaub als Patchwork-Familie: Mit den Kindern geht es nach Österreich

Den gesamten Sommer will die Moderatorin aber nicht in München verbringen. Mit Ehemann Frank Spothelfer flog sie für einige Tage nach Mallorca. "Dort haben wir einen Zweitwohnsitz – eine kleine Ferienwohnung, kann man sagen", berichtete Schrowange. Von dort geht es aber erst mal nicht zurück in die bayerische Landeshauptstadt, wie die 68-Jährige verriet: "Anfang Juli wollen wir nach Italien, zum Gardasee und dann wieder zurück nach München."

Birgit Schrowange mit Ehemann Frank Spothelfer © BrauerPhotos

Als Familie ist anschließend ein gemeinsamer Trip mit dem Nachwuchs geplant. "Mit unseren Kindern geht's auch noch zusammen nach Österreich für eine Woche", freute sich Birgit Schrowange im persönlichen AZ-Gespräch. Aus ihrer Beziehung mit Markus Lanz hat Birgit Schrowange Sohn Laurin. Frank Spothelfer brachte mit Daniela und Vanessa zwei erwachsene Töchter mit in die Ehe. Das Patchwork-Modell scheint bei Schrowange und ihrem Ehemann also gut zu funktionieren.