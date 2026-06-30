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Hitze, Glamour und viele Stars: So war das erste Wochenende auf dem Filmfest München

Am Wochenende ist das Filmfest München gestartet. Was ist heuer an der Isarmetropole geboten? Und welche Stars gaben sich zur Eröffnung die Ehre? Die AZ war zum Startschuss mit dabei.
Daniela Schwan,
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Das Münchner Filmfest hat am Wochenende große Eröffnung gefeiert.
BrauerPhotos 16 Das Münchner Filmfest hat am Wochenende große Eröffnung gefeiert.
Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Hannes Jaenicke und Freundin Stephanie Krogmann
Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Dominik Krause und sein Partner Sebastian Müller
Maria Furtwängler
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Maria Furtwängler
Stefanie Giesinger
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Stefanie Giesinger
Maximilian Böltl und Thomas Gierling
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Maximilian Böltl und Thomas Gierling
Ken Duken und Ehefrau Marisa Leonie Bach
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Ken Duken und Ehefrau Marisa Leonie Bach
Lilly Krug
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Lilly Krug
Veronica Ferres
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Veronica Ferres
Cathy Hummels
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Cathy Hummels
Murali Perumal und Sabrina Setlur
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Murali Perumal und Sabrina Setlur
Vladimir Burlakov
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Vladimir Burlakov
Udo Wachtveitl und Freundin Kathrin Koeller
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Udo Wachtveitl und Freundin Kathrin Koeller
Sandra Hüller
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Sandra Hüller
Kerstin Schreyer und Tochter Corinna
BrauerPhotos/G.Nitschke 16 Kerstin Schreyer und Tochter Corinna
Yvonne Catterfeld und Philipp Hochmair
BMC-Image/Dominik_Beckmann 16 Yvonne Catterfeld und Philipp Hochmair

Für die Filmbranche versprüht München aktuell einen Glanz von Hollywood, denn das Münchner Filmfest ist am Freitag (27. Juni) gestartet. Was war am ersten Wochenende geboten? Wie hat den Stars die Opening Night im Gasteig HP8 gefallen? Die AZ hat sich bei den Promis umgehört.

Hollywoodstar Sandra Hüller: "München wächst mir mehr und mehr ans Herz"

Für Schauspielerin Lara Mandoki war der unausgesprochene Dresscode für das erste Filmfest-Wochenende in München klar: "Sommerlich elegant." Für die Tochter von Musiker Leslie Mandoki bringt das Event "Kino und internationalen Flair in die Stadt". München ist für sie bis zum kommenden Sonntag (5. Juli) "das Zentrum der deutschen Filmwirtschaft".

Hollywood-Newcomerin Sandra Hüller war für das Filmfest extra nach München gereist. Die Schauspielerin trug übergroße Designer-Ohrringe in Muschelform zu einem schwarzen, smoking-artigen Hosenanzug und verriet: "München wächst mir mehr und mehr ans Herz!" Vom großen Erfolg habe Hüller, die an der Seite von Ryan Gosling mit "Der Astronaut" einen internationalen Kino-Hit landete, allerdings nie geträumt. "Umso mehr genieße ich es jetzt", so die 48-Jährige.

Sandra Hüller
Sandra Hüller © BrauerPhotos/G.Nitschke

Cathy Hummels könnte Filmkarriere starten: "Ich habe einige Angebote"

Cathy Hummels war ebenfalls das ganze Wochenende auf dem Filmfest München unterwegs. "Das Filmfest ist mir als Münchnerin wichtig, als bayerisches Gesicht habe ich auch schon geschauspielert und habe einige Angebote", erzählte die Unternehmerin der AZ. "Aber es muss zu mir passen! Ich mache gerade ein Projekt für München TV. Und eins ab August im Olympiapark namens 'Cathy-lates'." Und wie schaut es aktuell im Dating-Leben der Ex von Mats Hummels aus? "Mats kommt ja erst am 22. Juli wieder zurück nach München, also bin ich bis dahin allein für unseren achtjährigen Sohn Ludwig verantwortlich. Da mache ich, was Dating betrifft, Abstriche und bin ganz für Ludwig da."  

Ein absoluter Hingucker des Wochenendes war Hannes Jaenicke mit Lebensgefährtin Stephanie Krogmann. "Wir machen jetzt drei Wochen Urlaub zu Hause am Ammersee", verriet der Schauspieler und Umweltaktivist. Wo haben sie sich kennengelernt? "Vor neun Jahren im Hinterhof eines Regisseurs in Berlin", erinnerte er sich im AZ-Gespräch.

Kerstin Schreyer feiert "herausragendes" Filmfest München

Unter die Gäste des Münchner Filmfests mischte sich auch Kerstin Schreyer, Landtagsabgeordnete und ehemalige Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Die Politikerin, die am Montag (29. Juni) ihren 55. Geburtstag feiert, sagte der AZ: "Das Filmfest ist ein herausragendes Ereignis und ich bin sehr stolz, dass wir das Filmfest hier haben. Es ist wie eine Art Klassentreffen und ich finde es toll, schöne Kleider anzuschauen."

Kerstin Schreyer und Tochter Corinna
Kerstin Schreyer und Tochter Corinna © BrauerPhotos/G.Nitschke

Erfolgsrapperin und Schauspielerin Sabrina Setlur promotete indes den Film "Identity". Wahre Identität sei auch "ein großes Thema" für sie selbst. "Ich bin in Deutschland geboren, habe indische Wurzeln, aber spreche selbst zum Beispiel kein Indisch, habe auch sonst wenig davon, außer meinem Aussehen", erklärte sie der AZ. "Damals fand ich es gut, mich anzupassen. Heute, im Alter, bereue ich es ein bisschen. Ich bin zu dunkel, um deutsch zu sein, und zu deutsch, um indisch zu sein."

Philipp Hochmair überrascht von Erfolg: "Heimlich habe ich davon geträumt"

Am Wochenende hatte auch Moonlake Entertainment zum alljährlichen Brunch in den Bayerischen Hof geladen. Das österreichische Produktionsunternehmen hat sich mit aufwendig produzierten Dokumentationen, internationalen Musik- und Kulturformaten sowie TV-Filmen einen Namen gemacht. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen diesmal gleich drei herausragende Produktionen, die in prominenter Besetzung vorgestellt wurden: "Zwischen Himmel und Hölle" mit Philipp Hochmair, "Jedermann" mit Hugo von Hofmannsthal und "The Sound of Music: Eine musikalische Liebeserklärung" mit Yvonne Catterfeld.

Rund um den Bayerischen Hof und im Foyer drängelten sich die Fans. Hätte Philipp Hochmair mal gedacht, dass es so einen Hype um seine Person geben würde? "Nie im Leben hätte ich das gedacht, aber heimlich habe ich schon davon geträumt", fasste es der 52-Jährige zusammen. Das Münchner Filmfest, betonte er, sei für ihn besonders wichtig: "Es ist ein freundschaftliches und farbenfrohes Festival. Ich liebe es und komme hierher, so oft ich kann. Daraus haben sich schon viele tolle Projekte ergeben."

Yvonne Catterfeld und Philipp Hochmair
Yvonne Catterfeld und Philipp Hochmair © BMC-Image/Dominik_Beckmann

Veronica Ferres zeigte sich gut gelaunt beim Münchner Filmfest. Aktuell arbeitet sie wieder an vielen Projekten. "In Köln einen Kinofilm und am Donnerstag wird ein Film mit mir gezeigt. Ich bin sehr dankbar, dass es gerade wieder so gut bei mir läuft –  toi, toi, toi, es war schon mal schlechter" erzählte sie. 

Ein grandioser Auftakt zu zehn Tagen Filmspektakel vom Feinsten – und so manch einer, der keine Einladung hatte, schaffte es, sich ohne Eintrittsbändchen und trotz strenger Kontrollen ins Gewusel zu mischen. Mehr zum ersten Wochenende beim Filmfest München sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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