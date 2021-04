"Bin wieder negativ": Günther Jauch hat Corona überstanden

Der beliebte TV-Moderator verkündet live in der RTL- Sendung" Denn sie wissen nicht, was passiert", dass er seine Corona-Infektion überstanden hat - für ein Comeback in der Show kam die Nachricht aber zu spät.

25. April 2021 - 09:18 Uhr | AZ

Hat Corona überstanden: Günther Jauch. © Henning Kaiser/dpa