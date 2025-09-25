Bill Kaulitz, Jannik Kontalis und Marc Eggers: Liebes-Dreieck auf dem Oktoberfest 

Liebes-Dreieck auf dem Oktoberfest: Bill Kaulitz und sein Gspusi Jannik Kontalis feiern im Käfer, während Exfreund Marc Eggers nur wenige Meter weiter auf der Wiesn Spaß hat.

Promi-Wirbel auf der Theresienwiese: Sänger Bill Kaulitz (36) und sein Gspusi, der Reality-Star Jannik Kontalis (29), feierten ausgelassen im Käfer-Festzelt, während Kaulitz' Exfreund Marc Eggers (38) nur wenige Meter entfernt im Paulaner-Zelt unterwegs war. Pikant: Die beiden Zelte stehen direkt gegenüber – und so hätte man sich schnell in der Straße begegnen können.

Schon am Vortag waren Kaulitz und Kontalis beim gemeinsamen Wiesn-Date gesichtet worden. Die AZ traf die beiden beim Freefalltower auf der Theresienwiese. Ein exklusives Foto der AZ zeigt: Jannik Kontalis hielt im Fahrgeschäft die Hand von Bill Kaulitz, der die Nähe sichtlich genoss. Gegenüber RTL sagte Kontalis, dass man sich auch schon geküsst habe.

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis feiern im Käfer auf dem Oktoberfest

Und im Käfer? Da blieb man lieber an getrennten Tischen. Während Jannik Kontalis mit Cathy Hummels' Wiesn-Bummel-Gästen feiert, stieß Bill Kaulitz mit Bruder Tom, Moderatorin Palina Rojinski, Moderator Jens "Knossi" Knossalla und Drag-Künstlerin Candy Crash auf vier Jahre Spotify-Podcast "Kaulitz Hills" an.

Bill Kaulitz' Exfreund Marc Eggers im Paulaner-Zelt

Zeitgleich ließ es sich Ballermann-Star Marc Eggers im Paulaner-Festzelt von Wirtin Ramona Pongratz gutgehen. Mit Kumpels genoss er die Stimmung, prostete und lachte – nur wenige Schritte von Kaulitz und Kontalis entfernt.

Marc Eggers und Bill Kaulitz besuchten 2024 noch gemeinsam das Oktoberfest in München © dpa/Felix Hörhager

Brisant: Noch im vergangenen Jahr waren Kaulitz und Eggers gemeinsam auf der Wiesn. Mittlerweile gehen beide getrennte Wege und folgen sich auch nicht mehr auf Instagram. Bindeglied ist aber weiterhin "Knossi". Der RTL-Moderatorin ist mit Kaulitz und mit Eggers befreundet.

Eggers äußerte sich nach dem Liebes-Aus nicht mehr zu Kaulitz. Der "Tokio Hotel"-Sänger dagegen schon. Bill Kaulitz merkte an, dass er in all seinen bisherigen Beziehungen betrogen worden sei.

Und Jannik Kontalis? Der spricht bereitwillig über das gute Verhältnis zu Bill Kaulitz. Ob sich daraus eine Beziehung entwickelt? Oder bleibt es doch bei einer PR-Story?

Techtelmechtel auf Mallorca: Leroy Leone schimpft über Jannik Kontalis

Die große Aufmerksamkeit für Jannik Kontalis stört dagegen den Comedian Leroy Leone (Sohn von Rapper D-Flame). Das Techtelmechtel zwischen Kontalis und Leone wurde nach der Wiedersehens-Show von "Prominent getrennt" publik. Jannik Kontalis behauptete später auf Instagram, dass er keinen Leroy kenne. Leroy Leone (36) widerspricht und erklärte, dass er sich verleugnet fühle. Mit Kontalis lief etwas auf Mallorca, so Leone.

Leroy Leone beschwert sich über Jannik Kontalis: "Ich will mit diesem Mann nie wieder etwas zu tun haben." © imago/Berlinfoto,Future Image

"Warum steht da nicht: 'Jannik, die Affäre von Leroy'?"

Leroy Leone, der nach seinem Schauspiel-Aus bei "Berlin - Tag & Nacht" ein Promi-Management und Aufträge sucht, ist verzweifelt. Über Jannik Kontalis sagt er: "Er zieht eine Show ab. Er ist berechenbar. Ich will mit diesem Mann nie wieder etwas zu tun haben." Er poltert über die aktuellen Schlagzeilen: "Warum bin ich die 'Affäre von'? Warum steht da nicht: 'Jannik, die Affäre von Leroy'?"