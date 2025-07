Besonderer Kuschelauftritt: Bei wem Thomas Müller im Arm liegt

Nach der Klub-WM und seinem Aus beim FC Bayern lässt es sich Thomas Müller gut gehen. Jetzt zeigt er sich beim Golfen und in den Armen eines Promi-Kollegen. Was hat es damit auf sich? Und warum sorgt der Kuschelmoment für Spekulationen?

© imago/Action Plus

Im Rahmen der FIFA Klub-WM bestritt Thomas Müller (35) seine finalen Spiele für den FC Bayern. Zurück in München verabschiedete sich der Fußballspieler endgültig von seinem gewohnten Umfeld. Gleichzeitig sprach er von einem "neuen Kapitel" – auf was er damit anspielte, behielt er für sich. Doch klar ist, nach seinem Aus beim FCB kostet Müller seine neu gewonnene Freizeit aus. Der 35-Jährige lässt es sich in prominenter Gesellschaft gut gehen.

Thomas Müller trifft Bastian Schweinsteiger: Neckereien auf dem Golfplatz

Thomas Müller pflegt eine innige Freundschaft mit seinem einstigen FCB-Kollegen Bastian Schweinsteiger (40). In einem aktuellen beweisen die Kumpels, dass sie ihre Freizeit gern miteinander verbringen. Sie zeigen sich beim Golfspielen und Schweinsteiger neckt Müller, indem er die Kamera auf ihn hält und sich über seine Haltung lustig macht.

"Nackenbeschwerden aufpassen, nicht dass du Nackenbeschwerden kriegst", witzelt der 40-Jährige. Als Müller bemerkt, dass die Kamera auf ihn gerichtet ist, kann er sich ein Lachen nicht verkneifen. Ob der einstige FC-Bayern-Kicker beim seines Kumpels dabei sein wird? Bei dem Event handelt es sich um ein Golfturnier, welches Schweinsteiger an diesem Wochenende veranstaltet.

Kuschelfoto von Thomas Müller und Mats Hummels: Promi-Kumpels liegen sich in den Armen

Klar ist, nach Müllers FCB-Aus muss auch Promi-Kumpel Mats Hummels (36) nicht auf den Kicker verzichten. Hummels zog erst vor wenigen Wochen von Rom zurück nach München, nachdem er sein Karriere-Ende als Fußballer bekannt gegeben hatte. In seiner Instagram-Story teilt der 36-Jährige ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Müller in seinen Armen liegt. Sein Kumpel schaut mit ernstem Blick in Hummels' Handy, während dem Abwehrspieler selbst ein Lächeln über die Lippen huscht.

Mats Hummels (r.) postet ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Thomas Müller in seinen Armen liegt. © Instagram/aussenrist15

Auf dem Foto machen die Fußball-Ikonen ein Selfie. Dieses zeigt Mats Hummels in einem weiteren Instagram-Beitrag. Hierbei ist noch deutlicher zu erkennen, wie Hummels – fast schon kuschelnd – den Arm um seinen einstigen FC-Bayern-Kollegen legt. Beide formen mit der Hand ein "Peace"-Zeichen. Mats Hummels betitelt den Instagram-Beitrag mit den Worten: "Se queda" – das ist Spanisch und heißt übersetzt auf Deutsch: "Er bleibt." Was hat es mit der kryptischen Aussage auf sich?

Kryptische Worte von Mats Hummels: Was es damit auf sich hat

Bei den Worten "Se queda" handelt es sich ziemlich sicher um eine Anspielung auf ein . 2017 kochten Gerüchte auf, sein damaliger Teamkollege Neymar (33) wolle vom FC Barcelona zum Klub Paris Saint-Germain wechseln. Piqué war es ein Anliegen, die Spekulationen zu beenden, indem er ein Posting mit den Worten "Se queda" veröffentlichte. Schlussendlich haben sich die Gerüchte jedoch bewahrheitet. Denn Neymar wechselte nach kurzer Zeit tatsächlich zu Paris Saint-Germain.

Ob Mats Hummels mit seinem Beitrag tatsächlich auf das Piqué-Posting anspielt und ob ein tieferer Sinn dahinter steckt, weiß nur der 36-Jährige selbst. Zweifelsohne bleibt genügend Platz für Spekulationen.

Fans über Mats Hummels und Thomas Müller: "Frührentner und Arbeitsloser"

Die Fans von Hummels und Müller sind jedenfalls begeistert vom innigen Schnappschuss der Fußballlegenden. "Schönste Love-Story seit 'Twilight'", witzelt ein Follower von Mats Hummels. Ein weiterer meint ironisch: "Ein Frührentner und ein Arbeitsloser." Damit spielt er auf Hummels' Karriere-Ende als Fußballer und Müllers Aus beim FC Bayern München an. Die Promi-Kumpels nehmen die Aussagen sicherlich mit Humor.