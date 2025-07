Hasan Ismaik bleibt doch Investor beim TSV 1860. Der Investoren-Deal ist geplatzt.

Nach AZ-Informationen ist der Investoren-Wechsel beim TSV 1860 geplatzt. Hasan Ismaik bleibt Mehrheitsgesellschafter bei den Löwen.

Am 5. Juli haben die Löwen in einer Pressemitteilung bekanntgeben, dass eine Schweizer Familienholding eine Einigung mit dem Jordanier über die Übernahme seiner Anteile erzielt haben. Nun hat sich der Deal zerschlagen. Eine im Trainingslager geplante Pressekonferenz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Treffen zwischen dem neuen Geldgeber sowie Gernot Mang gab es laut eigener Aussage des neuen Präsidenten nicht, er war in die Verhandlungen auch nicht eingebunden.

Der Knall dann am Freitag um 15 Uhr, Ismaik meldet sich bei der AZ: "Ich werde mit dem Verein weitermachen und mich bald mit dem Präsidenten und seinen Stellvertretern treffen, um den Plan für die nächste Saison, das Stadion und die Turnhalle zu besprechen. Alles, was ich den Fans von 1860 sagen möchte, ist, dass Reisinger (ehemaliger Vereinspräsident Robert Reisinger; d. Red.) und Karl Christian Bay (ehemaliger Vizepräsident) alle belogen haben".

