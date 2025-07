Rückzug nach München und zum Sohn: Mats Hummels trifft klare Entscheidung

Mats Hummels zog es nach seinem Karriere-Aus als Fußballer zurück nach München. Neben seiner Freundin Nicola Cavanis wohnt auch Hummels' Sohn Ludwig in der Isar-Metropole. Der einstige FC-Bayern-Kicker traf nun eine klare Entscheidung, was sein Privatleben angeht.

Mats Hummels ist zurück in München und verfolgt private Ziele.

Mats Hummels (36) stand Ende Mai ein letztes Mal als Profi-Kicker auf dem Fußballplatz. Der erfolgreiche Abwehrspieler hat seine Karriere 2025 offiziell beendet. Nachdem er zuletzt für den italienischen Klub AS Rom gespielt hatte, entschied er sich dafür, nach seinem Karriere-Aus zurück nach München zu ziehen. Die Isar-Metropole nannte er bereits während seiner Zeit beim FC Bayern von 2016 bis 2019 seine Heimat. Ein Umzug zurück hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Hummels' Freundin Nicola Cavanis (26) sowie sein Sohn Ludwig (7) in München wohnen. Wie sein Management der AZ verrät, verfolgt Mats Hummels in der bayerischen Landeshauptstadt nun ein ganz bestimmtes Ziel.

Mats Hummels zurück in München: Ex-Fußballer trifft klare Entscheidung

Mats Hummels' Management schildert: "Nach seinem Karriereende hat sich Mats ganz bewusst dazu entschieden, zunächst eine mediale Auszeit zu nehmen und die neu gewonnene freie Zeit für sich persönlich zu nutzen." Der einstige Profi-Kicker wolle in den kommenden Monaten von öffentlichen Auftritten und viel Medientrubel absehen. Während seiner Jahre als Fußballer hat er sein Privatleben schließlich hinten angestellt.

Ob Hummels mit seinem Vorhaben, "freie Zeit für sich persönlich zu nutzen", auch auf viele gemeinsame Momente mit seiner Freundin und seinem Sohn anspielt? Davon ist wohl auszugehen.

Mats Hummels privat: So verbringt er Zeit mit Freundin und Sohn

Mitte Juni besuchte Mats Hummels an der Seite von Nicola Cavanis ein Tennisspiel in Stuttgart. Auch Schauspieler Mark Keller (60) und Moderator Kai Pflaume (58) waren neben ihm auf der Tribüne zu sehen.

Zurück in München könnte direkt Sohnemann Ludwig auf ihn gewartet haben. Mit seiner Ex-Frau und der Kindesmutter Cathy (37) traf der ehemalige Profi-Kicker die Entscheidung, dass der siebenjährige Ludwig gleichermaßen viel Zeit mit Mama und Papa verbringen soll. Im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells soll der Bub künftig abwechselnd bei Cathy und Mats leben.

(V. l. n. r.): Kai Pflaume, Mats Hummels und dessen Freundin Nicola Cavanis während eines Tennisspiels Mitte Juni in Stuttgart. © imago/Imagebroker

Cathy Hummels traurig nach Erziehungsentscheidung mit Mats: "Echt komisch"

Die Eltern seien der Meinung, dass die Erziehungsentscheidung das Beste für Ludwig sei. Doch wie Cathy Hummels via Instagram verriet, falle es ihr sehr schwer, künftig vermehrt auf gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn verzichten zu müssen.

"Ich muss sagen, es ist echt komisch. Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich einfach meinen Sohn nicht erwarten kann. Das [...] macht mich auch irgendwie traurig", erklärte die 37-Jährige. Bevor Mats Hummels wieder zurück nach München zog, übernahm die Unternehmerin den Hauptteil in der Erziehung von Ludwig.

Cathy Hummels hat damit zu kämpfen, dass sie ihren Sohn Ludwig wieder vermehrt mit Mats Hummels teilen muss. © imago/Sven Simon

Cathy Hummels weiß: "Es geht [bei der Erziehungsumstellung, d. R.] nicht um mich." Trotzdem müsse sie "noch lernen, damit umzugehen". Wie auch Mats ist der 37-Jährigen am wichtigsten, dass es Ludwig nach der Entscheidung gut geht. Und dem fußballbegeisterten Bub gefällt es sicherlich, seinen Vater wieder vermehrt um sich zu haben.