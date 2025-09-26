Bei Thomas Gottschalk: Monika Gruber hat sich bei Show "so geschämt" 

Monika Gruber ist so schnell nichts peinlich. Doch eines Abends in der Show von Thomas Gottschalk wäre die Kabarettistin gerne in Grund und Boden versunken. Es flossen bittere Tränen – was ist passiert? Gruber verrät Details zum Horror-Auftritt.

Thomas Gottschalk (75) ließ sich den Wiesn-Auftakt am Samstag (20. September) wie viele weitere Promis nicht entgehen. Er hatte sichtlich Spaß, doch im Nachhinein übte er Kritik am Münchner Ordnungsamt. Generell macht der Entertainer meist kein Geheimnis daraus, wenn ihm irgendwas nicht gefällt. Seine Unzufriedenheit brachte dem Blondschopf schon so manche Schlagzeilen ein. Dabei stand Gottschalk bis vor wenigen Jahren noch durch sein Moderationstalent – beispielsweise bei "Wetten, dass..?" – im Fokus der Öffentlichkeit. In der Show war einst auch Monika Gruber (54) zu Gast. Die Kabarettistin packt nun über einen Horror-Auftritt bei Gottschalk aus und wie sie ihn erlebt hat.

Monika Gruber bei Thomas Gottschalk: Forderung an "Wetten, dass..?"-Produktion

Am 8. Oktober 2011 sollte Monika Gruber bei "Wetten, dass..?" viele Glücksmomente erleben. Die Kabarettistin erzählt im Podcast " ", dass sie sich sehr auf ihren Comedy-Auftritt im ZDF-Format gefreut hatte. Doch ihre Performance lief nicht nach Plan. In der ZDF-Show von Gottschalk sei es zum "allerschlimmsten Hänger" gekommen, den die 54-Jährige je erlebt habe.

Sie erklärt: "Es wurde eine Nummer geschrieben, die ich noch nie zuvor gemacht hab. Also ne Nummer extra für 'Wetten, dass..?'." Ihr Show-Programm habe sie dann noch "hundertmal" umändern müssen, weswegen die Gruberin eine Forderung an die Produktion stellte: "Wenn ich die Nummer schon bis zur letzten Minute ändern muss, dann müsst ihr mir über einen Teleprompter einen Text einblenden."

Monika Gruber erlebt Schockmoment bei "Wetten, dass..?": "Extrem aufgeregt"

Monika Gruber sei kurz vor ihrem Auftritt "extrem aufgeregt" gewesen, weil "'Wetten, dass..?' damals so viele Zuschauer hatte". Die Kabarettistin schildert: "Live-Publikum, in der ersten Reihe der Ministerpräsident und alle Promis. Ich kam raus, und jemand schiebt diesen Teleprompter von rechts nach links und schaltet dabei diesen Teleprompter mit dem Text ab." Gruber habe einen großen Schockmoment erlebt – sie sei auf einen Auftritt ohne Teleprompter nicht vorbereitet gewesen.

Monika Gruber zu Gast bei "Wetten, dass..?". Am 8. Oktober 2011 präsentierte die Kabarettistin ein Show-Programm, das so gar nicht nach Plan lief. © imago/Sven Simon

Horror-Auftritt für Monika Gruber: "Erde, tu dich auf"

Ein bestimmter Wunsch sei der 54-Jährigen nicht mehr aus dem Kopf gegangen: "Erde, tu dich auf!" Doch schnell habe Monika Gruber realisiert, dass sie improvisieren muss. "Ich hab dann mit der Nummer angefangen, bin reingekommen. Und irgendwann hat der Mann am Teleprompter das mit dem Gerät gemerkt, und hat versucht, wieder dieses Ding anzuschalten", so die Kabarettistin mit lauter Stimme. Für kurze Zeit sei sie dann erleichtert gewesen: "Es ist dann Gott sei Dank irgendwie durchgegangen."

Monika Gruber bei Thomas Gottschalk: "Hab mich so geschämt"

Doch der Horror-Auftritt in Thomas Gottschalks TV-Show habe bei der Gruberin seine Spuren hinterlassen. "Mein Trapez, mein sicheres Netz war so plötzlich weg", meint sie metaphorisch in Bezug auf den Teleprompter. "Die Nummer war dann fertig, und ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich bin raus, ich hab so geweint", beichtet die sonst so toughe Bayerin.

Nach der "Wetten, dass..?"-Ausgabe sei "die After-Show-Party wie in Trance an [ihr, d. R.] vorbeigezogen". Gruber betont: "Ic h hab mich so geschämt, ich hab mich so geschämt." Bis heute müsse die Kabarettistin noch gelegentlich an ihren Auftritt bei "Wetten, dass..?" denken. Die beliebte Samstagabendshow läuft seit bald zwei Jahren nicht mehr im TV. Am 25. November 2023 wurde die letzte Ausgabe im ZDF ausgestrahlt.